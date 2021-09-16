Ездить по улицам города на этом авто, по правилам дорожного движения, запрещено. Однако все желающие могут с ним сфотографироваться возле ТЦ "Скрыня".

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Во Львове показали уникальный автомобиль с двумя передними частями

Команда авторынка CarbaZar создала уникальную машину, которая состоит из двух передних частей. Кодовое название автомобиля – "полдевятая", ведь одна его половина "ВАЗ 2108", а другая от "ВАЗ 2109". То есть от "восьмерки" и "девятки".

Автомобиль имеет 2 двигателя и 1 топливный бак. Она может ездить в обе стороны, а если повернуть оба руля в противоположные стороны, – еще и боком. Передвигаться "полдевятой" по улицам города нельзя, согласно правилам дорожного движения. Однако на авторынке возле "Арены Львов" планируют устраивать тестдрайвы.

Кроме этого, круглосуточно в течение недели с уникальной машиной можно сфотографироваться возле ТЦ "Скрыня". В будущем автомобиль планируют выставлять и возле других крупных торговых центров города и области.



Во Львове показали уникальное авто / Фото ZAXID.NET



Автомобиль имеет 2 передние части / Фото ZAXID.NET



Сфотографировать авто можно возле ТЦ "Скрыня" / Фото ZAXID.NET