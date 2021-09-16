Їздити вулицями міста цим авто, за правилами дорожнього руху, заборонено. Однак усі охочі можуть з ним сфотографуватись біля ТЦ "Скриня".

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У Львові показали унікальний автомобіль з двома передніми частинами

Команда авторинку CarbaZar створила унікальну автівку, яка складається з двох передніх частин. Кодова назва автомобіля – "півдев'ята", адже одна його половина від "ВАЗ 2108", а інша від "ВАЗ 2109". Тобто від "вісімки" та "дев'ятки".

Автівка має 2 двигуни та 1 паливний бак. Вона може їздити в обидві сторони, а якщо повернути обидва керма у протилежні сторони, – ще й боком. Пересуватися "півдев'ятою" вулицями міста не можна, згідно з правилами дорожнього руху. Однак на авторинку біля "Арени Львів" планують влаштовувати тестдрайви.

Окрім цього, цілодобово протягом тижня з унікальною автівкою можна сфотографуватись біля ТЦ "Скриня". У майбутньому автомобіль планують виставляти й біля інших великих торгових центрів міста та області.



У Львові показали унікальне авто / Фото ZAXID.NET



Автівка має 2 передні частини / Фото ZAXID.NET



Сфотографувати авто можна біля ТЦ "Скриня" / Фото ZAXID.NET