У Львові повітряна тривога: всі в укриття

У Львові оголосили повітряну тривогу. Людей закликали негайно пройти в укриття.

Відповідну інформацію щодо Львова оприлюднили о 22:10 3 березня. Людей закликають бути в укритті, поки не оголошать відбій тривоги.

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У Львові повітряна тривога

Увага! Львів! Повітряна тривога!

– мовиться у повідомленні.

Людей закликаю терміново пройти в уриття через небезпеку повітряної атаки.



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