У Львові повітряна тривога: всі в укриття

3 березня 2022 , 22:10
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Джерело:

телеграм "Оповіщення ЦЗ"

У Львові оголосили повітряну тривогу. Людей закликали негайно пройти в укриття.

Відповідну інформацію щодо Львова оприлюднили о 22:10 3 березня. Людей закликають бути в укритті, поки не оголошать відбій тривоги. 

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У Львові повітряна тривога

Увага! Львів! Повітряна тривога!
 – мовиться у повідомленні. 

Людей закликаю терміново пройти в уриття через небезпеку повітряної атаки. 


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Автор: Діана Квасневська