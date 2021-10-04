У Львові за 500 тисяч гривень продають літак ЯК 42. Його у 2018 році купили на аукціоні.

Авіасудно виставили на аукціон, щоб виплатити зарплатні борги. Його продали за 300 тисяч гривень.

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У Львові продають літак за пів мільйона гривень

На Auto.ria з'явилось оголошення про продаж літака ЯК 42 1989. За інформацією "Варта 1", його у 2018 році продало ДП "Львівські авіалінії". Державна виконавча служба виставила на торгах OpenMarket (ДП "СЕТАМ" Мін'юсту) літак ЯК-42Д. Лот придбали за 300 тисяч гривень.

За словами директора ДП "СЕТАМ" OpenMarket Віктора Вишньова, "Львівські авіалінії" були одним з лідерів заборгованості перед робітниками в регіоні. Тож Мін'юст робив усе можливе, щоб продати майно підприємства-боржника та повернути працівникам заборговані зарплати.

Літак неможливо експлуатувати, адже у ньому немає всіх необхідних агрегатів та вузлів. Власник хоче продати його за 500 тисяч гривень. Характеристики авіасудна:

пробіг – 1 тисяча кілометрів;

довжина – 36,38 метра;

розмах крил – 34,88 метра;

висота – 9,83 метра;

площа крила – 150 квадратних метрів.

У Львові продають літак / Скриншот Auto.ria

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Оголошення викликало шквал коментарів у мережі

У коментарях під оголошенням люди почали жартувати. Вони запитували, які у літака коробка передач, пробіг тощо.

"Пропоную обмін на дійну козу із козенятами";

"Обмін на ВАЗ 2101";

"Скільки необхідно пального для руху містом і чи можна поставити газ?";

"Скільки тонн кукурудзи з поля бере?";

"Яка категорія потрібна для керування – В чи С?";

"Салон не прокурений? Запаска є?".



Літак придбали у 2018 році на аукціоні / Фото Auto.ria



Вартість авіасудна – 500 тисяч гривень / Фото Auto.ria



Користувачі мережі жартують з оголошення / Фото Auto.ria