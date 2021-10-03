Аматор майстрував гвинтокрил упродовж 2 років разом із батьком. Чоловік запевнив, що нарешті втілив у життя свою дитячу мрію.

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Аматор є слюсарем на електростанції

Конструктор-аматор Олександр Войтович є 39-річним слюсарем Рівненської атомної електростанції. Ідея гвинтокрила, за словами чоловіка, у нього ще змалку.

"Я його малював, ще як ходив у школу. Тільки ще з кабіною. Дизайнерський малюнок", – поділився аматор.

Войтович відзначив, що тестує вертоліт за селищем, якомога далі від людських будинків. Перед польотом здійснює обов'язкову перевірку.

Перевіряємо кожен гвинт, щоб нічого не було відкручено,
– запевнив Войтович.

Коли перевірка закінчена, аматор запускає двигун, сідає у крісло й вмикає саморобний вертоліт.


Гвинтокрил Олександра Войтовича / Фото UA: Рівне

Ідея гвинтокрила передалась від батька

Саме батько допоміг втілити дитячу мрію. Він теж працює інженером-механіком.

"Напевне, щось передалось від мене. Ми разом обговорювали всі питання й робили розрахунки", – розповів Володимир Войтович.

За словами аматора, чим більша вага, тим більше палива. "Це мало бути 30 літрів для вертольота, якщо брати "Робінзон 34" – то той 80 літрів за годину", – відзначив Войтович.

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У селі саморобний вертоліт – зірка

У селищі про конструктора-аматора, знають усі. До гвинтокрила всі з'їжджаються фотографуватись та знімати відео. Деколи навіть просять покататись.


Двигун вертольота / Фото UA: Рівне

Войтович радіє, що вдалось втілити свою дитячу мрію у життя. Ба більше, вважає, що вертоліт у певний спосіб прославляє селище Рафалівка.

Треба щось по собі залишати. Доводити, що можна прожити життя не просто проївши й проспавши,
– підсумував аматор.

Чоловік планує вдосконалювати свій вертоліт. Наприклад, розробити захист від дощу, а також зробити більш потужними для великої відстані.