Любитель мастерил вертолет на протяжении 2 лет вместе с отцом. Мужчина заверил, что наконец воплотил в жизнь свою детскую мечту.

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Любитель является слесарем на электростанции

Конструктор-любитель Александр Войтович является 39-летним слесарем Ровенской атомной электростанции. Идея вертолета, по словам мужчины, у него еще с детства.

"Я его рисовал, еще как ходил в школу. Только еще с кабиной. Дизайнерский рисунок", – поделился любитель.

Войтович отметил, что тестирует вертолет за поселком, как можно дальше от человеческих домов. Перед полетом осуществляет обязательную проверку.

Проверяем каждый винт, чтобы ничего не было откручено,

– заверил Войтович.

Когда проверка закончена, любитель запускает двигатель, садится в кресло и включает самодельный вертолет.

Вертолет Александра Войтовича / Фото UA: Ровно

Идея вертолета передалась от отца

Именно отец помог воплотить детскую мечту. Он тоже работает инженером-механиком.

"Наверное, что-то передалось от меня. Мы вместе обсуждали все вопросы и делали расчеты", – рассказал Владимир Войтович.

Справка. Вертолет весит 300 килограммов. Двигатель от автомобиля Honda. Крепления винта из обычного металлического стеллажа из супермаркета. За час полета вертолет расходует примерно 35 литров бензина.

По словам любителя, чем больше вес, тем больше топлива. "Это должно было быть 30 литров для вертолета, если брать "Робинзон 34" – то тот 80 литров в час", – отметил Войтович.

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В селе самодельный вертолет – звезда

В поселке о конструкторе-любителе, знают все. В вертолет все съезжаются фотографироваться и снимать видео. Порой даже просят покататься.

Двигатель вертолета / Фото UA: Ровно

Войтович радуется, что удалось воплотить свою детскую мечту в жизнь. Более того, считает, что вертолет каким-то образом прославляет поселок Рафаловка.

Надо что-то после себя оставлять. Доказывать, что можно прожить жизнь не просто проев и проспав,

– подытожил любитель.

Мужчина планирует совершенствовать свой вертолет. Например, разработать защиту от дождя, а также сделать более мощным для больших расстояний.