Любитель мастерил вертолет на протяжении 2 лет вместе с отцом. Мужчина заверил, что наконец воплотил в жизнь свою детскую мечту.

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Любитель является слесарем на электростанции

Конструктор-любитель Александр Войтович является 39-летним слесарем Ровенской атомной электростанции. Идея вертолета, по словам мужчины, у него еще с детства.

"Я его рисовал, еще как ходил в школу. Только еще с кабиной. Дизайнерский рисунок", – поделился любитель.

Войтович отметил, что тестирует вертолет за поселком, как можно дальше от человеческих домов. Перед полетом осуществляет обязательную проверку.

Проверяем каждый винт, чтобы ничего не было откручено,
– заверил Войтович.

Когда проверка закончена, любитель запускает двигатель, садится в кресло и включает самодельный вертолет.

Вертолет Александра Войтовича / Фото UA: Ровно

Идея вертолета передалась от отца

Именно отец помог воплотить детскую мечту. Он тоже работает инженером-механиком.

"Наверное, что-то передалось от меня. Мы вместе обсуждали все вопросы и делали расчеты", – рассказал Владимир Войтович.

По словам любителя, чем больше вес, тем больше топлива. "Это должно было быть 30 литров для вертолета, если брать "Робинзон 34" – то тот 80 литров в час", – отметил Войтович.

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В селе самодельный вертолет – звезда

В поселке о конструкторе-любителе, знают все. В вертолет все съезжаются фотографироваться и снимать видео. Порой даже просят покататься.

Двигатель вертолета / Фото UA: Ровно

Войтович радуется, что удалось воплотить свою детскую мечту в жизнь. Более того, считает, что вертолет каким-то образом прославляет поселок Рафаловка.

Надо что-то после себя оставлять. Доказывать, что можно прожить жизнь не просто проев и проспав,
– подытожил любитель.

Мужчина планирует совершенствовать свой вертолет. Например, разработать защиту от дождя, а также сделать более мощным для больших расстояний.