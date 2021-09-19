Экспериментами мужчина занимается с 3-летнего возраста. Сейчас работает преподавателем, имеет степень кандидата технических наук.

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В школе Иван Соловей смастерил планер из досок, но тот оказался слишком тяжелым для полета. После завершения учебы в университете он решил осуществить давнюю мечту.

Чертеж немецкого самолета взял за основу

На покупку готового самолета денег не было, поэтому житель Тернопольщины начал его делать сам. А взлетную полосу обустроил на покошенном пастбище.

"Я работал почти 5 лет. Все это вместе обошлось до 5 тысяч долларов, где-то так", – рассказал Соловей.

В работе изобретатель опирался на чертежи немецкого самолета, подбирал разные запчасти, кое-что изготавливал сам. Например, двухтактный мотор мужчина купил, а винт для него сделали переселенцы из Луганска.

Самолет весит 220 килограммов. Может развивать скорость до 100 километров в час и подняться на высоту до 2 километров.

Жена поддерживает идеи изобретателя

Увлечение мужа поддерживает его жена Ирина Соловей. Она отметила, что есть немало людей, которые боятся летать, однако, если мужчина не летает – он не живет.

Надо дать человеку возможность развиваться, жить и делать что-то для себя, чтобы чувствовать себя счастливым,

– подчеркнула Соловей.

Ирина называет произведение Ивана "Наша птичка". Летательный аппарат рассчитан на 2 человек, мужчина уже брал ее на борт.

"Муж меня буквально прокатил над своей деревней. Мы посмотрели на знакомые территории, свой дом, его школу, церковь...", – рассказала Соловей.

По словам женщины, во время полета человека овладевают совсем другие ощущения. Мол, взбираешься над собственными проблемами и "переключаешься с серости".

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Иван Соловей планирует модернизировать свое произведение, чтобы он потреблял меньше горючего. Мужчина хочет, чтобы государство обратило внимание на создателей самодельных летательных аппаратов и использовало такие изобретения для развития отрасли и выхода на мировой рынок.

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