Какими еще оружейными новостями запомнилась неделя, что проходит – узнайте в программе.

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Новые Javelin для Украины и учения в Черном море

• Украина получит от США еще одну партию противотанковых ракет Javelin. Новый пакет помощи составляет 60 миллионов долларов. Стоимость одного комплекта 2014 года изготовления составляет 246 тысяч долларов.

• Танки Т-80 ВС Украины впервые в 2021 году попадали в мишени с помощью БПЛА. Экипажи получают координаты в режиме реального времени на планшет, прорабатывают данные и поражают цель из танкового вооружения на дальности 7,5 километра.

• Морские авиаторы нанесли огневой удар в акватории Черного моря. В тренировках принимали участие два вертолета Ми-8 и Ми-14ПЧ. Экипажи вертолетов отработали элементы радиолокационного поиска лодки условного противника и тактическое бомбометание. Экипажи Ми-8, после боевого маневрирования парой, отработали практические пуски неуправляемых ракет.

К слову Бомбардировщики ВСУ отработали дозаправку в воздухе

• Подразделения зенитных ракетных войск Воздушных сил Вооруженных сил Украины начали активную подготовку к тактическим учениям с боевой стрельбой, в рамках стратегических командно-штабных учений "Объединенные усилия – 2021". Главной целью учений ЗРВ является проверка подготовки расчетов во время боевых пусков зенитных управляемых ракет по воздушным целям.

• Бомбардировщики Воздушных сил ВС Украины осуществили дозаправку во время полета. Летчики отработали увеличение радиуса действия Су-24М и Су-24МР. Самолеты предназначены поражать наземные и надводные цели в сложных метеоусловиях на малых высотах.

• На вооружение ВСУ принято РЛС "Феникс-1", которая станет глазами ЗРК "Бук-М1". Станция позволяет выявлять классы и типы воздушных объектов и пеленговать источники помех.

• Украина завершает контракт с Китаем на строительство малых десантных кораблей на воздушной подушке "Бизон" проекта 958. Судно предназначено для приема с берега подразделений морской пехоты с боевой техникой, высадки на побережье противника и огневой поддержки десантно-штурмовых войск.

Интересная разработка от BAE Systems и новый танк Challenger 3

• Компания BAE Systems создала мобильный командно-коммуникационный центр для спасения людей в чрезвычайных ситуациях. Система позволяет тем, кто оказался в завалах, пользоваться своими телефонами.

• Германия и Норвегия совместно строят лодки Type 212CD. Субмарины оснащают воздухонезависимой энергетической установкой, уменьшают акустическую заметность субмарины и повышают характеристики дальности, скорости и автономности.

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• Совместная разработка Rheinmetall BAE показала новый боевой танк Challenger 3. Танк оснащен новой башней, улучшена защита корпуса. В компании отмечают, что Challenger 3 станет основным танком НАТО.

• Военно-морские силы США впервые отработали дозаправку истребителя F-35 Лайтинг с помощью беспилотника компании Boeing. Дрон дозаправщиков MQ-25 на высоте 3 километра успешно осуществил передачу топлива.