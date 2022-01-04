У Львові прооперували новонародженого, якого гелікоптером доправили із Ужгорода

Львівські медики успішно провели складну операцію. Вони вставили новонародженому хлопчику з Ужгорода спеціальну трубку в артеріальну протоку.

Дитина народилася в Ужгороді 18 грудня. Втім, через 10 годин малюк почав синіти. Крім цього, у нього почалися проблеми із диханням.

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Новонародженого терміново перевезли до Львова

Аби врятувати хлопчика, його гелікоптером терміново транспортували до Львова. Так він опинився у Центрі неонатології дитячої лікарні Першого територіального медичного об'єднання міста. Цей медичний заклад – єдиний у всій Західній Україні має дитяче кардіохірургічне відділення.

Стан малюка – стабільний

Львівські медики виявили у маленького Віктора вроджену ваду серця. А саме –

4 січня дитині виповнилося 18 днів. Стан хлопчика стабілізувався після того, як йому провели хірургічне втручання та встановили в артерії медичний стент. Наразі спеціалісти продовжують цілодобово за ним спостерігати. Не виключено, що згодом знадобляться нові хірургічні втручання

Текст допису з фейсбук-сторінки Першого територіального медичного об'єднання Львова:

Здоров'я "під ялинку": немовля, яке доправив вертоліт, прооперували! У артеріальну протоку хлопчика встановили стент – спеціальну медичну трубку. Завдяки цьому кров більше почала насичуватися киснем, зникло посиніння шкіри. Нагадаємо, Віктор народився в Ужгороді 18 грудня 2021 року. На десятій годині життя почав синіти, йому було важко дихати. Лікарі забрали дитя від мами до реанімації. Для порятунку малюка транспортували у відділення інтенсивної терапії новонароджених Центру неонатології нашої Дитячої лікарні Першого територіального медичного об'єднання Львова.

Наш медзаклад – єдиний в Західній Україні має дитяче кардіохірургічне відділення. У дитини виявили вроджену ваду серця – важку форму аномалії Ебштейна. Сьогодні Віктору вже 18 днів. Після операції його стан стабілізувався. Наразі він перебуває в реанімації під цілодобовим моніторингом, та, можливо, потребуватиме подальших кардіохірургічних втручань. Наші лікарі докладають максимум зусиль, аби хлопчик одужав та нарешті зміг відчути мамине тепло вдома.