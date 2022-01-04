Во Львове прооперировали новорожденного, которого вертолетом доставили из Ужгорода

Львовские медики успешно провели сложную операцию. Они вставили новорожденному мальчику из Ужгорода специальную трубку в артериальный проток.

Ребенок родился в Ужгороде 18 декабря. Впрочем, через 10 часов малыш начал синеть. Кроме того, у него начались проблемы с дыханием.

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Новорожденного срочно перевезли во Львов

Чтобы спасти мальчика, его вертолетом срочно транспортировали во Львов. Так он оказался в Центре неонатологии детской больницы Первого территориального медицинского объединения города. Это медицинское учреждение – единственное во всей Западной Украине, у котороого есть детское кардиохирургическое отделение.

Состояние малыша – стабильное

Львовские медики обнаружили у маленького Виктора врожденный порок сердца. А именно –

4 января ребенку исполнилось 18 дней. Состояние мальчика стабилизировалось после того, как ему провели хирургическое вмешательство и установили в артерии медицинский стент. Сейчас специалисты продолжают круглосуточно за ним наблюдать. Не исключено, что впоследствии понадобятся новые хирургические вмешательства

Текст сообщения с фейсбук-страницы Первого территориального медицинского объединения Львова:

Здоровье "под елку": младенца, которого доставил вертолет, прооперировали! В артериальный проток мальчика установили стент – специальную медицинскую трубку. Благодаря этому кровь больше стала насыщаться кислородом, исчезло посинение кожи. Напомним, Виктор родился в Ужгороде 18 декабря 2021 года. На десятом часу жизни начал синеть, ему было тяжело дышать. Врачи забрали ребенка от мамы в реанимацию. Для спасения малыша транспортировали в отделение интенсивной терапии новорожденных Центра неонатологии нашей детской больницы Первого территориального медицинского объединения Львова.

Наше медучреждение – единственное в Западной Украине имеет детское кардиохирургическое отделение. У ребенка обнаружили врожденный порок сердца – тяжелую форму аномалии Эбштейна. Сегодня Виктору уже 18 дней. После операции его состояние стабилизировалось. В настоящее время он находится в реанимации под круглосуточным мониторингом и, возможно, потребует дальнейших кардиохирургических вмешательств. Наши врачи прилагают максимум усилий, чтобы мальчик выздоровел и, наконец-то, смог почувствовать мамино тепло дома.