Таким образом, НСЗУ пытается повлиять на смертность младенцев в Украине. Именно это и побудило ввести норму.

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По словам главы Ассоциации неонатологов Татьяны Знаменской, 150 родов мало, чтобы сохранять квалификацию врачей на самом высоком уровне.

Это влечет за собой очень много ошибок профессионального характера. В регионах нужно оставлять медучреждения, где 300 родов и больше в год,

– отметила она.

Следует заметить, что планку в 150 родов не преодолеют почти 70 медицинских учреждений. Как рассказала глава НСЗУ Наталья Гусак, из них в 30 принимают менее 50 родов в год.

"Мы не говорим о роддомах. Мы говорим о роддомах в больницах", – пояснила она.

Национальная служба здоровья не подпишет с ними соглашения, а значит, родильные отделения не получат финансирования и будут вынуждены закрыться.

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А тем, кто останется, в НСЗУ с 2022 года обещают увеличить тариф за роды – с 10 до 15 тысяч гривен.

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