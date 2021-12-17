У Львові п'яний водій без прав вчинив 2 ДТП за кілька хвилин

П'яний львів'янин 16 грудня в'їхав у припаркований автомобіль. Коли небайдужий водій намагалися затримати чоловіка, він вперіщився в його авто.

Патрульні оперативно прибули на місце події. Вони з'ясували, що у порушника немає водійського посвідчення.

До теми Вчинив ДТП і застряг на дорозі: у Львові п'яному водієві не вдалося втекти від поліції

П'яний водій вчинив 2 ДТП

Приблизно о 22:00 на вулиці Трильовського водій автомобіля Mazda вдарив припаркований автомобіль BMW. Після цього він намагався втекти з місця ДТП. Однак його побачив водій Volkswagen і вирішив наздогнати порушника. Одночасно чоловік зателефонував у поліцію.

На вулиці Кавалерідзе небайдужий водій спробував заблокувати авто втікача. Однак порушник продовжив рух і вперіщився в його автомобіль. На щастя, патрульні встигли приїхати та затримати чоловіка.

Правоохоронці помітили, що 60-річний львів'янин був п'яним. Від перевірки чоловік відмовився. Виявилось, що чоловіка раніше вже позбавили водійського посвідчення за нетверезе кермування.



П'яний чоловік вчинив 2 ДТП / Фото Патрульної поліції Львівщини

Зауважте Пив сухе вино: львівського священника оштрафували за п'яне кермування

Чоловікові загрожує штраф

Патрульні склали на порушника 4 адмінпротоколи:

за "повторне протягом року керування транспортним засобом в стані сп'яніння";

2 матеріали за "порушення ПДР, що призвело до ДТП";

за "залишення місця дорожньо-транспортної пригоди".

Також на нього винесли об'єднану постанову за "керування автівкою людиною, яка позбавлена такого права" та за їзду без необхідних документів. За повторне протягом року п'яне кермування водієві загрожує 20,4 тисячі гривень штрафу з позбавленням водійського посвідчення на 3 роки.



Порушнику загрожує штраф / Фото Патрульної поліції Львівщини