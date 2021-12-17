Патрульные оперативно прибыли на место происшествия. Они выяснили, что у нарушителя нет водительского удостоверения.

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Пьяный водитель совершил 2 ДТП

Приблизительно в 22:00 на улице Трилевского водитель автомобиля Mazda ударил припаркованный автомобиль BMW. После этого он пытался скрыться с места ДТП. Однако его увидел водитель Volkswagen и решил догнать нарушителя. Одновременно мужчина позвонил в полицию.

На улице Кавалеридзе небезразличный водитель попытался заблокировать авто беглеца. Однако нарушитель продолжил движение и уперся в его автомобиль. К счастью, патрульные успели приехать и задержать мужчину.

Правоохранители заметили, что 60-летний львовянин был пьян. От проверки мужчина отказался. Оказалось, что мужчину ранее уже лишили водительского удостоверения за нетрезвое управление.

Пьяный мужчина устроил 2 ДТП / Фото Патрульной полиции Львовщины

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Мужчине грозит штраф

Патрульные составили на нарушителя 4 админпротокола:

за "повторное в течение года управление транспортным средством в состоянии опьянения";

2 материала за "нарушение ПДД, повлекшее ДТП";

за "покидание места ДТП".

Также на него вынесли объединенное постановление за "управление автомобилем человеком, который лишен такого права" и за езду без необходимых документов. За повторное в течение года пьяное управление водителю грозит 20,4 тысячи гривен штрафа с лишением водительского удостоверения на 3 года.

Нарушителю грозит штраф / Фото Патрульной полиции Львовщины