У Львові шестеро неповнолітніх пограбували хлопця

Пізно вночі 14 жовтня 6 неповнолітніх напали на 18-річного хлопця. Вони відібрали у нього телефон та смартгодинник і втекли.

Інцидент трапився на вулиці Личаківській. Патрульні спіймали лише 2 зловмисників.

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Посеред ночі 18-річного хлопця побили та пограбували

Приблизно о 4:00 патрульні отримали виклик на вулицю Личаківську. 20-річний хлопець розповів, що його 18-річного знайомого побили та пограбували 6 зловмисників. Інцидент трапився близько години тому.

Грабіжники забрали телефон, смартгодинник і гаманець з грошима та документами. Екіпажі, отримавши опис нападників, почали їх шукати.



У Львові пограбували 18-річного хлопця / Фото Патрульної поліції Львівщини

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Грабіжниками виявились неповнолітні

Поліцейські обстежили вулицю Личаківську, місто Винники та село Лисиничі. Двох схожих за описом хлопців знайшли на вулиці Тракт Глинянський. У них патрульні побачили речі, які б могли належати постраждалому – телефон та годинник.

Патрульні встановили, що затримані – неповнолітні. Одному з них було 16, а іншому – 17 років. На місце події викликали слідчо-оперативну групу та батьків хлопців. Наразі правоохоронці намагаються встановити усі обставини події.



Двох нападників затримали / Фото Патрульної поліції Львівщини