Инцидент произошел на улице Лычаковской. Патрульные поймали только 2 злоумышленников.

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Посреди ночи 18-летнего парня избили и ограбили

Примерно в 4:00 патрульные получили вызов на улицу Лычаковскую. 20-летний парень рассказал, что его 18-летнего знакомого избили и ограбили 6 злоумышленников. Инцидент произошел около часа назад.

Грабители забрали телефон, смарт-часы и кошелек с деньгами и документами. Экипажи, получив описание нападавших, начали их искать.



Во Львове ограбили 18-летнего парня / Фото Патрульной полиции Львовщины

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Грабителями оказались несовершеннолетние

Полицейские обследовали улицу Лычаковскую, город Винники и село Лисиничи. Двух похожих по описанию парней нашли на улице Тракт Глинянский. У них патрульные увидели вещи, которые могли бы принадлежать пострадавшему – телефон и часы.

Патрульные установили, что задержанные – несовершеннолетние. Одному из них было 16, а другому – 17 лет. На место происшествия вызвали следственно-оперативную группу и родителей парней. Сейчас правоохранители пытаются установить все обстоятельства происшествия.



Двух нападавших задержали / Фото Патрульной полиции Львовщины