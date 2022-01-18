У Львові скасували загальноміське освячення води через COVID-19

Через збільшення кількості хворих на коронавірус, у Львові цьогоріч скасували традиційне освячення води на площі Ринок. Це зробили, щоб уникнути скупчення людей.

Отці проведуть чин освячення води із самого ранку 19 січня. Упродовж дня охочі зможуть прийти на площу Ринок і набрати її з резервуара.

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У Львові не буде загальноміського освячення води

Капелан Львівської міської ради, отець Павло Дроздяк зауважив, що пандемія коронавірусу дедалі більше охоплює Україну, зокрема й Львів.

Але ми розуміємо, що все ж таки, свято Богоявлення відбудеться, Богослужіння звершуватимуть у храмах. Розумію, що буде потреба у багатьох з нас набрати освяченої йорданської води. Думаю, що це можна буде зробити – храми є відкриті протягом цілого дня,

– додав Дроздяк.

Також воду освячуватимуть біля Львівської міської ради. Цьогоріч Чин водосвяття очолить єпископ Української єпархії Вірменської апостольської Церкви Маркос Оганесян. З 11:00 і упродовж дня усі охочі зможуть набрати необхідну кількість освяченої води.

"Як і щорічно, на площі Ринок буде встановлено резервуар для води, об'ємом 1500 літрів. Такого об'єму вистачить для усіх охочих. За технічним станом резервуару стежать наші працівники – його дезінфікують та ретельно промивають", – зауважив заступник директора ЛМКП "Львівводоканал" Юрій Свізінський.

За його словами, артезіанську воду, яка потрапляє у систему міських трубопроводів, постачатимуть на площу Ринок автоцистерною Галицького ШРП. Резервуар встановлять ввечері 18 січня, а вранці його наповнять водою.

Головні правила профілактики COVID-19 / Джерело: ВООЗ / Інфографіка 24 каналу