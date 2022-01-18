Отці проведуть чин освячення води із самого ранку 19 січня. Упродовж дня охочі зможуть прийти на площу Ринок і набрати її з резервуара.

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У Львові не буде загальноміського освячення води

Капелан Львівської міської ради, отець Павло Дроздяк зауважив, що пандемія коронавірусу дедалі більше охоплює Україну, зокрема й Львів.

Але ми розуміємо, що все ж таки, свято Богоявлення відбудеться, Богослужіння звершуватимуть у храмах. Розумію, що буде потреба у багатьох з нас набрати освяченої йорданської води. Думаю, що це можна буде зробити – храми є відкриті протягом цілого дня,

– додав Дроздяк.

Також воду освячуватимуть біля Львівської міської ради. Цьогоріч Чин водосвяття очолить єпископ Української єпархії Вірменської апостольської Церкви Маркос Оганесян. З 11:00 і упродовж дня усі охочі зможуть набрати необхідну кількість освяченої води.

"Як і щорічно, на площі Ринок буде встановлено резервуар для води, об'ємом 1500 літрів. Такого об'єму вистачить для усіх охочих. За технічним станом резервуару стежать наші працівники – його дезінфікують та ретельно промивають", – зауважив заступник директора ЛМКП "Львівводоканал" Юрій Свізінський.

За його словами, артезіанську воду, яка потрапляє у систему міських трубопроводів, постачатимуть на площу Ринок автоцистерною Галицького ШРП. Резервуар встановлять ввечері 18 січня, а вранці його наповнять водою.

Головні правила профілактики COVID-19 / Джерело: ВООЗ / Інфографіка 24 каналу