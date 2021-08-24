У Львові трапилась пожежа у багатоповерхівці: є загиблий – фото з місця події

У Львові 24 серпня виникла пожежа у 5-поверхівці. Внаслідок займання загинув чоловік. Вогнеборцям вдалось врятувати 10 людей.

Пожежа трапилась у будинку №30 на вулиці Миколайчука. Наразі правоохоронці встановлюють причини виникнення займання.

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У Львові трапилась пожежа в багатоповерхівці

О 3:40 рятувальникам надійшло повідомлення про пожежу на вулиці Миколайчука. Там спалахнула квартира на третьому поверсі 5-поверхівки. До місця події негайно виїхали вогнеборці.

На момент прибуття рятувальників з вікон квартири вибивався чорний дим. Співробітники ДСНС одягнули спеціальні апарати захисту органів дихання та зору і приступили до ліквідації займання та порятунку людей. Через сильне задимлення, що виникло внаслідок пожежі, сходова клітка швидко наповнилась токсичними продуктами горіння.

Вогнеборці вивели 9 жителів верхніх поверхів будинку. Після цього їм стало відомо, що у квартирі на 5 поверсі перебуває 10-річна дитина з інвалідністю. Вогнеборці за допомогою рятувального пристрою винесли хлопчика на руках на свіже повітря.



Рятувальники вивели 10 людей на вулицю / Фото ДСНС Львівщини

Під час пожежі загинув чоловік

Паралельно з порятунком мешканців вогнеборці гасили пожежу у квартирі. Під час ліквідації займання рятувальники виявили тіло чоловіка. Загиблим виявився власник квартири – 70-річний чоловік.

Вогонь повністю подолали о 4:27. Внаслідок пожежі полум'я знищило речі домашнього вжитку на площі 20 квадратних метрів. До робіт залучили 18 рятувальників та 4 одиниці спецтехніки. Наразі причини та обставини виникнення пожежі встановлюють правоохоронці.

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Внаслідок пожежі загинув чоловік / Фото ДСНС Львівщини