За даними правоохоронців, займання могло статися через несправність електропроводки. На щастя, з людей ніхто не постраждав.

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Поліція вже відкрила справу

Зазначимо, що поліція вже відкрила кримінальне провадження за статтею про порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки. За це винним світить штрафу від 50 до 120 неоподатковуваних мінімумів або виправні роботи на строк до 2 років чи обмеження волі – до 3 років.

Постраждалим знайшли тимчасове житло

За словами міського голови Ігоря Сапожка, будинок наразі перебуватиме під охороною. Для постраждалих мешканців організували місце, де вони тимчасово зможуть пожити. Їх забезпечать продуктами, медикаментами та речами першої необхдіності.

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Текст публікації Сапожка у фейсбуці:

Оперативна інформація щодо пожежі по вул. Гагаріна, 11. Пожежу локалізовано. На місці працює 21 одиниця техніки та 72 особи особового складу ДСНС. До уваги всіх жителів будинку: комісія ТЕБ та НС зібралась на екстрене засідання. Вже організовано місця тимчасового розселення усіх постраждалих, зокрема – забезпечення харчуванням, медикаментами та речами першої необхідності. Детальні списки осіб та сімей, які потребують тимчасового відселення формуватимуть працівники оперативного штабу біля спортивного майданчика у дворі. Прошу всіх збиратися там. Тут же кожного спрямують до місця тимчасового проживання. Будинок вже оточено та весь час пебуватиме під охороною поліції та охоронної фірми "Комкон". У разі потреби будь-якої допомоги: речі, медикаменти, харчі, звертайтесь за телефонами контакт-центру цілодобово: 0 4594 611 11, 093 170 82 92, 067 483 43 68.