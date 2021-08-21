По данным правоохранителей, возгорание могло произойти из-за неисправности электропроводки. К счастью, из людей никто не пострадал.

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Полиция уже открыла дело

Отметим, что полиция уже открыла уголовное производство по статье о нарушении установленных законодательством требований пожарной безопасности. За это виновным светит штрафа от 50 до 120 необлагаемых минимумов или исправительные работы на срок до 2 лет или ограничение свободы – до 3 лет.

Пострадавшим нашли временное жилье

По словам городского головы Игоря Сапожко, дом пока будет находиться под охраной. Для пострадавших жителей организовали место, где они временно смогут пожить. Их обеспечат продуктами, медикаментами и вещами первой необходимости.

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Текст публикации Сапожко в фейсбуке:

Оперативная информация о пожаре по ул. Гагарина, 11. Пожар локализован. На месте работает 21 единица техники и 72 человека личного состава ГСЧС. Вниманию всех жителей дома: комиссия ТЭБ и ЧС собралась на экстренное заседание. Уже организовано места временного расселения всех пострадавших, в том числе – обеспечение питанием, медикаментами и вещами первой необходимости. Подробные списки лиц и семей, нуждающихся во временном отселении будут формировать работники оперативного штаба у спортивной площадки во дворе. Прошу всех собираться там. Здесь же каждого направят в места временного проживания. Дом уже окружен и все время будет находиться под охраной полиции и охранной фирмы "Комкон". В случае необходимости любой помощи: вещи, медикаменты, продукты, обращайтесь по телефонам контакт-центра круглосуточно: 0 4594 611 11, 093 170 82 92, 067 483 43 68.