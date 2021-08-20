Сейчас на месте пожара работают спасатели ГСЧС, медики скорой и полицейские. В результате чего произошло возгорание, пока неизвестно.

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Несмотря на присутствие многочисленных сил чрезвычайников, огонь не могут локализовать уже достаточно долгое время.

Газовщики приехали поздно

Как утверждают очевидцы, пожар начался на последнем, 5 этаже дома на улице Гагарина, 11 в центре Броваров.

Огонь за считанные минуты распространился по всей крыше многоэтажки.

Дом охватило огнем, подключенный к газоснабжению. Впрочем, работники горгаза прибыли на место происшествия последними из всех оперативных служб.

По предварительным данным, в результате инцидента никто не пострадал.

На помощь спасателям из Броваров для ликвидации огня отправились пожарные из Киева.

В 22:44, почти после 3 часов горения, пожар локализован. Площадь возгорания составила 2000 квадратных метров. ДСНСникы спасли из огня 4 человека.

Смотрите видео ужасного пожара в Броварах (осторожно, на записи присутствует нецензурная лексика):

Причины возгорания будут выяснять полицейские. Согласно Уголовно-процессуальному кодексу, следователи должны открыть уголовное дело о нарушении норм пожарной безопасности. Впоследствии производство могут переквалифицировать.