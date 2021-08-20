Наразі на місці пожежі працюють рятувальники ДСНС, медики швидкої та поліцейські. Внаслідок чого сталося займання, наразі невідомо.

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Попри присутність численних сил надзвичайників, вогонь не можуть локалізувати вже досить довгий час.

Газівники приїхали запізно

Як стверджують очевидці, пожежа почалася на останньому, 5 поверсі будинку на вулиці Гагаріна, 11 у центрі Броварів.

Вогонь за лічені хвилини розповсюдився по всьому даху багатоповерхівки.

Будинок, який охопило вогнем, під'єднаний до газопостачання. Втім, працівники міськгазу прибули на місце події останніми з всіх оперативних служб.

За попередніми даними, внаслідок інциденту ніхто не постраждав.

На допомогу рятувальникам з Броварів для ліквідації вогню вирушили вогнеборці з Києва.

О 22:44, майже після 3 годин горіння, пожежу локалізували. Площа загоряння становила 2 тисячі квадратних метрів. ДСНСники врятували з вогню 4 особи.

Дивіться відео жахливої пожежі у Броварах (обережно, на записі присутня нецензурна лексика):

Причини загоряння з'ясовуватимуть поліцейські. Згідно з кримінально-процесуальним кодексом, слідчі мають відкрити кримінальну справу щодо порушення норм пожежної безпеки. Згодом провадження можуть перекваліфікувати.