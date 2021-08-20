Аварія сталась близько 4 ранку на автошляху "Харків – Сімферополь" між селами Високе та Радісне. Після зіткнення Mercedes загорівся.

До теми Смертельне зіткнення та пожежа: у ДТП на Запоріжжі загинули кілька людей, серед них – діти

У авто, що спалахнуло, загинули 5 людей

Рятувальники прибули на місце ДТП, коли автомобіль повністю охопило полум'я. Коли працівники ДСНС впорались з вогнем, вони виявили у машині 5 тіл, з них троє – дитячі. Пожежу гасили 10 рятувальників та 3 одиниці техніки.

Госпіталізували двох постраждалих

До лікарні потрапили водій та пасажир Opel Astra. Правоохоронці розпочали кримінальне провадження та проводять розслідування.

Одна з автівок повністю згоріла / Фото ДСНС України

У Запоріжжі раніше не розминулась маршрутка та легковик

Зазначимо, що 20 липня серйозна аварія сталась і в самому Запоріжжі. Там не розминулись маршрутка та легковий автомобіль. Внаслідок зіткнення постраждали 13 людей, серед них двоє діти. У маршрутці у цей час перебували 10 пасажирів та водій, а у легковику – двоє осіб. Усім знадобилась допомога лікарів.