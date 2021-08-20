Автівки не розминулись близько 4 ночі 20 серпня. ДТП сталась між села Високе та Радісне Михайлівського району.
Нещодавно Авто знесло стовп і вилетіло на колію під Львовом: є потерпілий – відео з місця
Ще двоє постраждалих у ДТП потрапили до лікарні
Після зіткнення одна з машин спалахнула. Смертельною аварія стала для 4 людей, з них двоє – діти до 8 років. Ще двоє потерпілих потрапили до лікарні. Їхній стан оцінюють як середньої важкості.
На місці моторошної автотрощі працювали 10 рятувальників, які залучили 3 одиниці техніки.
Дивіться на карті, де розташоване село Радісне Запорізької області:
Коротко про останні резонансні ДТП на Запоріжжі:
- Наприкінці липня у Бердянську під час руху загорілась маршрутка з пасажирами.
- 20 липня у Запоріжжі маршрутка зіткнулась з легковиком. Постраждали 13 осіб, серед них – діти.
- Наприкінці червня у Васильківському районі невідомий на авто збив пішохода та утік. Чоловік загинув.