Машины не разминулись около 4 ночи 20 августа. ДТП произошло между селами Высокое и Радостное Михайловского района.

Недавно Авто снесло столб и вылетело на колею под Львовом: есть пострадавший – видео с места

Еще двое пострадавших в ДТП попали в больницу

После столкновения одна из машин вспыхнула. Смертельной авария стала для 4 человек, из них двое – дети до 8 лет. Еще двое пострадавших попали в больницу. Их состояние оценивают как средней тяжести.

На месте жуткой аварии работали 10 спасателей, которые привлекли 3 единицы техники.

Смотрите на карте, где расположено село Радостное Запорожской области:

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