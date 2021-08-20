Авария произошла около 4 утра на автодороге "Харьков – Симферополь" между селами Высокое и Радостное. После столкновения Mercedes загорелся.

К теме Смертельное столкновение и пожар: в ДТП на Запорожье погибли несколько человек, среди них – дети

Во вспыхнувшем авто погибли 5 человек

Спасатели прибыли на место ДТП, когда автомобиль полностью охватило пламя. Когда работники ГСЧС справились с огнем, они обнаружили в машине 5 тел, из них трое – детские. Пожар тушили 10 спасателей и 3 единицы техники.

Госпитализировали двоих пострадавших

В больницу попали водитель и пассажир Opel Astra. Правоохранители начали уголовное производство и проводят расследование.



Один из автомобилей полностью сгорел / Фото ГСЧС Украины

В Запорожье ранее не разминулась маршрутка и легковушка

Отметим, что 20 июля серьезная авария произошла и в самом Запорожье. Там не разминулись маршрутка и легковой автомобиль. В результате столкновения пострадали 13 человек, среди них двое детей. В маршрутке в это время находились 10 пассажиров и водитель, а в легковушке – два человека. Всем понадобилась помощь врачей.