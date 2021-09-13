У Львові відкрили мурал, присвячений 100-річчю Станіслава Лема: цікаві фото
Джерело:Львівська міськрада
У Львові 12 вересня святкували 100-річчя відомого письменника-фантаста Станіслава Лема. З цієї нагоди на стіні компресорної станції з'явився надзвичайний мурал.
Мурал – це спільний проєкт з Офісом "Катовіце – місто музики ЮНЕСКО", Офісом "Львів – місто літератури ЮНЕСКО" та ТзОВ "ЛемСтейшн". Його намалювали митці Віталій та Сергій Грехи.
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У Львові створили мурал, присвячений Станіславу Лему
З нагоди 100-річчя відомого львівського письменника-фантаста Станіслава Лема на стіні компресорної станції, на території колишнього трамвайного депо на вулиці Вітовського, відкрили мурал. Його створили у межах спільного проєкту з Катовіце "Нам не потрібні інші світи. Нам потрібні дзеркала". Стінопис створили митці Віталій та Сергій Грехи.
Станіслав Лем був львів'янином. Саме у Львові він сформувався як особистість, навчався в гімназії та університеті, написав перший фантастичний роман і прожив першу третину свого життя. 17 липня 1945 року Лем покинув рідне місто у потязі вигнанців і вже ніколи не повертався. Однак Львів пам'ятає письменника, тож до його ювілею тут провели низку заходів.
- Окрім відкриття муралу, відбулась урочиста подія у сесійній залі львівської Ратуші за участю міського голови Андрія Садового, письменника Юрія Андруховича, лемознавця Андрія Павлишина, поетки та перекладачки Ірини Старовойт та інших інтелектуалів міста.
- Також на вулиці Лепкого відкрили меморіальну таблицю Станіславу Лему на фасаді будинку №4, де мешкала його родина.
- Окрім цього, у "РадіоГаражі" відбулась дискусія про "Місце Лема в українській сучасній культурі".
Дивіться фото з відкриття муралу до 100-річчя Станіслава Лема / ЛМР