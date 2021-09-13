У Львові відкрили мурал, присвячений 100-річчю Станіслава Лема: цікаві фото

У Львові 12 вересня святкували 100-річчя відомого письменника-фантаста Станіслава Лема. З цієї нагоди на стіні компресорної станції з'явився надзвичайний мурал.

Мурал – це спільний проєкт з Офісом "Катовіце – місто музики ЮНЕСКО", Офісом "Львів – місто літератури ЮНЕСКО" та ТзОВ "ЛемСтейшн". Його намалювали митці Віталій та Сергій Грехи.

Цікаво Художники створили унікальний мурал для українських рятувальників: фото

У Львові створили мурал, присвячений Станіславу Лему

З нагоди 100-річчя відомого львівського письменника-фантаста Станіслава Лема на стіні компресорної станції, на території колишнього трамвайного депо на вулиці Вітовського, відкрили мурал. Його створили у межах спільного проєкту з Катовіце "Нам не потрібні інші світи. Нам потрібні дзеркала". Стінопис створили митці Віталій та Сергій Грехи.

Станіслав Лем був львів'янином. Саме у Львові він сформувався як особистість, навчався в гімназії та університеті, написав перший фантастичний роман і прожив першу третину свого життя. 17 липня 1945 року Лем покинув рідне місто у потязі вигнанців і вже ніколи не повертався. Однак Львів пам'ятає письменника, тож до його ювілею тут провели низку заходів.

Окрім відкриття муралу, відбулась урочиста подія у сесійній залі львівської Ратуші за участю міського голови Андрія Садового, письменника Юрія Андруховича, лемознавця Андрія Павлишина, поетки та перекладачки Ірини Старовойт та інших інтелектуалів міста.

Також на вулиці Лепкого відкрили меморіальну таблицю Станіславу Лему на фасаді будинку №4, де мешкала його родина.

Окрім цього, у "РадіоГаражі" відбулась дискусія про "Місце Лема в українській сучасній культурі".

Дивіться фото з відкриття муралу до 100-річчя Станіслава Лема / ЛМР