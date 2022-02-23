У Львові відновили ремонт на вулиці Шевченка: транспорт курсує за зміненими маршрутами
Джерело:Львівська міськрада
На вулиці Шевченка відновили третій етап реконструкції дороги. На час проведення ремонту міські автобуси №17 та 61 їздитимуть за зміненими маршрутами.
Реконструкцію виконує підрядна організація "Онур". З огляду на погодні умови, наразі там в основному проводять земляні роботи. До кінця року ремонт вулиці, на ділянці від Залізничної до Ярослава Мудрого, завершать.
Цікаво У львівському Парку культури анонсували масштабну реконструкцію: цікаві фото
На вулиці Шевченка відновили реконструкцію
У Львівавтодорі розповіли, що на вулиці Шевченка ще повинні відремонтувати ділянку від вулиці Залізничної до Яцкова. Тому наприкінці січня там відновили роботи.
Наразі на вулиці Шевченка проводять:
- промивання та гідравлічні випробовування водопровідної мережі на ділянці від вулиці Єрошенка до Яцкова;
- переврізання водопровідної мережі;
- влаштування дощоприймальних колодязів та дорожнього корита під облаштування проїжджої частини та трамвайної колії;
- влаштування колодязів та футлярів для слабострумних мереж;
- замощення трамвайної колії мозаїкою.
На час ремонтних робіт на вулиці Шевченка міські автобуси №17 і 61 курсують за зміненим маршрутом. У Львівавтодорі зауважили, що наразі незавершеними залишаються реконструкції вулиць Орлика та Бандери. Коли погода покращиться, там також продовжать повномасштабний ремонт.
Зауважте Відновили майже з нуля: на Львівщині 3 родини купили і реставрували старовинний палац
Коротко про ремонт на вулиці Шевченка
- Третій етап реконструкції вулиці Шевченка розпочався 1 червня 2021 року. Вартість ремонту становить 186,6 мільйона гривень.
- Основна складність робіт полягає у скельній породі ґрунту, яка залягає в напрямку прокладання колекторів.
- Протяжність всієї ділянки, яку необхідно відремонтувати, – 1,4 кілометра. Її розділили на 4 відрізки. Перший – від вулиці Залізничної до Єрошенка, другий – від Єрошенка до Яцкова, третій – від Яцкова до Бортнянського і четвертий – від Бортнянського до Ярослава Мудрого.
- За проєктом там повинні повністю розібрати дорогу, трамвайні колії та тротуари й зрізати дерева, які потрапляють у межі виконання робіт.
- Також на вулиці мають провести реконструкцію всіх інженерних мереж.
- Після цього на Шевченка облаштують нову проїжджу частину, трамвайні колії, велосипедні смуги, кишені для швидкої, аварійних служб та тимчасової стоянки машин мешканців будинків.
- На вулиці також з'являться інклюзивні тротуари та пішохідні зони.