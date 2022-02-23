Реконструкцію виконує підрядна організація "Онур". З огляду на погодні умови, наразі там в основному проводять земляні роботи. До кінця року ремонт вулиці, на ділянці від Залізничної до Ярослава Мудрого, завершать.

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На вулиці Шевченка відновили реконструкцію

У Львівавтодорі розповіли, що на вулиці Шевченка ще повинні відремонтувати ділянку від вулиці Залізничної до Яцкова. Тому наприкінці січня там відновили роботи.

Наразі на вулиці Шевченка проводять:

промивання та гідравлічні випробовування водопровідної мережі на ділянці від вулиці Єрошенка до Яцкова;

переврізання водопровідної мережі;

влаштування дощоприймальних колодязів та дорожнього корита під облаштування проїжджої частини та трамвайної колії;

влаштування колодязів та футлярів для слабострумних мереж;

замощення трамвайної колії мозаїкою.

На час ремонтних робіт на вулиці Шевченка міські автобуси №17 і 61 курсують за зміненим маршрутом. У Львівавтодорі зауважили, що наразі незавершеними залишаються реконструкції вулиць Орлика та Бандери. Коли погода покращиться, там також продовжать повномасштабний ремонт.

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Коротко про ремонт на вулиці Шевченка