У Львові з вікна психоневрологічного диспансеру випала пацієнтка

З вікна Львівського обласного психоневрологічного диспансеру 7 серпня випала пацієнтка. На щастя, жінка вижила. Наразі вона перебуває у лікарні.

Пацієнтка випала з вікна 3 поверху. В диспансері наразі проводять службове розслідування.

До теми Розтрощив квартиру і вистрибував з вікна: львів'янина під наркотиками вгамували спецпризначенці

Пацієнтка психоневрологічного диспансеру випала з вікна

Трагічний інцидент трапився на вулиці Коциловського, 15а. Там розташований Львівський обласний психоневрологічний диспансер. Пацієнтка випала з вікна 3 поверху. На щастя, жінка вижила, однак отримала травми. З етичних міркувань ми не можемо показати відео моменту падіння, але переглянути його можна за посиланням.

Виконувачка обов'язків директора психоневрологічного диспансеру Тереза Торопова розповіла, що постраждалу госпіталізували у 8 міську клінічну лікарню. За цим фактом у медзакладі проводять службове розслідування. Лікарі не розголошують вік пацієнтки та її діагноз у диспансері.

Коротко про останні подібні події в Україні