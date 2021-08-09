Во Львове из окна психоневрологического диспансера выпала пациентка

9 августа 2021 , 10:51
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Источник:

ZAXID.NET

Из окна Львовского областного психоневрологического диспансера 7 августа выпала пациентка. К счастью, женщина выжила. Сейчас она находится в больнице.

Пациентка выпала из окна 3 этажа. В диспансере сейчас проводят служебное расследование.

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Пациентка психоневрологического диспансера выпала из окна

Трагический инцидент произошел на улице Коциловского, 15а. Там расположен Львовский областной психоневрологический диспансер. Пациентка выпала из окна 3 этажа. К счастью, женщина выжила, однако получила травмы. По этическим соображениям мы не можем показать видео момента падения, но посмотреть его можно по ссылке.

Исполняющая обязанности директора психоневрологического диспансера Тереза ​​Торопова рассказала, что пострадавшую госпитализировали в 8 городскую клиническую больницу. По данному факту в медучреждении проводят служебное расследование. Врачи не разглашают возраст пациентки и ее диагноз в диспансере.

Коротко о последних подобных событиях в Украине

  • Киевские правоохранители 4 августа спасли 16-летнего парня. Он сидел на крыше многоэтажки и хотел совершить самоубийство. Правоохранителям удалось уговорить подростка спуститься вниз.
  • Недалеко от Днепра, в дачном кооперативе "Пластик", 4 августа нашли окровавленное тело мужчины. По информации СМИ, у погибшего была прострелена голова, а рядом лежал пистолет.
  • В Одесской области, вблизи железнодорожной станции Бугаз, вечером 3 августа электропоезд отрезал мужчине голову. Перед приближением поезда, погибший сам лег на рельсы.
  • В Харькове 2 августа нашли тело женщины, которая выпрыгнула с 7 этажа. Впоследствии в сети появилось видео, последних минут жизни погибшей.
Автор: Ольга Котів