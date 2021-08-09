Во Львове из окна психоневрологического диспансера выпала пациентка

Из окна Львовского областного психоневрологического диспансера 7 августа выпала пациентка. К счастью, женщина выжила. Сейчас она находится в больнице.

Пациентка выпала из окна 3 этажа. В диспансере сейчас проводят служебное расследование.

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Пациентка психоневрологического диспансера выпала из окна

Трагический инцидент произошел на улице Коциловского, 15а. Там расположен Львовский областной психоневрологический диспансер. Пациентка выпала из окна 3 этажа. К счастью, женщина выжила, однако получила травмы. По этическим соображениям мы не можем показать видео момента падения, но посмотреть его можно по ссылке.

Исполняющая обязанности директора психоневрологического диспансера Тереза ​​Торопова рассказала, что пострадавшую госпитализировали в 8 городскую клиническую больницу. По данному факту в медучреждении проводят служебное расследование. Врачи не разглашают возраст пациентки и ее диагноз в диспансере.

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