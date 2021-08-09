Во Львове из окна психоневрологического диспансера выпала пациентка
Источник:ZAXID.NET
Из окна Львовского областного психоневрологического диспансера 7 августа выпала пациентка. К счастью, женщина выжила. Сейчас она находится в больнице.
Пациентка выпала из окна 3 этажа. В диспансере сейчас проводят служебное расследование.
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Пациентка психоневрологического диспансера выпала из окна
Трагический инцидент произошел на улице Коциловского, 15а. Там расположен Львовский областной психоневрологический диспансер. Пациентка выпала из окна 3 этажа. К счастью, женщина выжила, однако получила травмы. По этическим соображениям мы не можем показать видео момента падения, но посмотреть его можно по ссылке.
Исполняющая обязанности директора психоневрологического диспансера Тереза Торопова рассказала, что пострадавшую госпитализировали в 8 городскую клиническую больницу. По данному факту в медучреждении проводят служебное расследование. Врачи не разглашают возраст пациентки и ее диагноз в диспансере.
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