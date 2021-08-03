Инцидент произошел на улице Родниковой. Правоохранители отвезли мужчину в больницу.

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Львовянин под наркотиками разбил квартиру

Патрульные днем 1 августа получили вызов на улицу Джерельную.

Там в квартире одного из домов находился неадекватный мужчина.

По словам заявителя, он закрылся в уборной.

Правоохранители, прибыв на место вызова, сказали нарушителю выйти.

Он послушал полицейских, и они увидели, что туалет был весь разбит.

Мужчина вел себя агрессивно и у небо были панические атаки.

Правоохранители заметили, что ранее судимый 37-летний львовянин находился в состоянии сильного наркотического опьянения.



Мужчина вел себя неадекватно / Фото патрульной полиции Львовщины

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Львовянин пытался покончить с собой

Правоохранители отвели мужчину в комнату. Там он немного успокоился, однако ненадолго. Вдруг львовянин выпрыгнул на подоконник и начал угрожать, что прыгнет или нанесет себе повреждения, если кто-то к нему приблизится. У мужчины снова начались приступы.

Патрульным пришлось вызвать бригаду медиков и сотрудников батальона особого назначения. Спецназовцы прибыли немедленно. Вместе с ними полицейские обезопасили львовянина от самого себя. Не дожидаясь скорой, правоохранители отвезли мужчину в больницу, где его сразу госпитализировали.

Львовянин пытался выпрыгнуть из окна / Фото патрульной полиции Львовщины