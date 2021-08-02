Инцидент произошел на трассе Львов – Шегини. Водителя остановили из-за нарушения правил дорожного движения.

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Водитель хлебовоза управлял машиной под наркотиками

  • Недалеко от Львова, на трассе Львов – Шегини, патрульные остановили микроавтобус Mercedes-Benz Sprinter 308CDI.
  • На водителя хлебовоза составили постановление о "нарушении правил пользования ремнями безопасности".
  • Во время разговора с нарушителем правоохранители заметили у него признаки наркотического опьянения.
  • Патрульные предложили 29-летнему львовянину поехать на проверку в медучреждение.
  • Мужчина согласился, однако вместо анализов сдал на проверку капли от насморка.
  • Об этом инциденте правоохранителям рассказали врачи. На мужчину составили протокол за "управление в состоянии опьянения".
  • После этого нарушитель завершил свой рабочий день. Вместо мужчины хлеб развез его коллега.

Водій львівського хлібовоза під наркотиками здав замість аналізів краплі для носа: фото
Водитель хлебовоза находился под наркотиками / Фото патрульной полиции Львовщины

Водій львівського хлібовоза під наркотиками здав замість аналізів краплі для носа: фото
Львовянин сдал вместо анализов капли для носа / Фото патрульной полиции Львовщины