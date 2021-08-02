Інцидент трапився на трасі Львів – Шегині. Водія зупинили через порушення правил дорожнього руху.

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Водій хлібовоза керував автівкою під наркотиками

  • Неподалік Львова, на трасі Львів – Шегині, патрульні зупинили мікроавтобус Mercedes-Benz Sprinter 308CDI.
  • На водія хлібовоза склали постанову про "порушення правил користування ременями безпеки".
  • Під час розмови з порушником правоохоронці помітили у нього ознаки наркотичного сп'яніння.
  • Патрульні запропонували 29-річному львів'янину поїхати на перевірку в медзаклад.
  • Чоловік погодився, однак замість аналізів здав на перевірку краплі від нежитю.
  • Про цей інцидент правоохоронцям розповіли лікарі. На чоловіка склали протокол за "керування в стані сп'яніння".
  • Після цього порушник завершив свій робочий день. Замість чоловіка, хліб розвіз його колега.

Водій львівського хлібовоза під наркотиками здав замість аналізів краплі для носа: фото
Водій хлібовоза перебував під наркотиками / Фото Патрульної поліції Львівщини

Водій львівського хлібовоза під наркотиками здав замість аналізів краплі для носа: фото
Львів'янин здав замість аналізів краплі для носа / Фото Патрульної поліції Львівщини