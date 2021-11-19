У Львові визначились, скільки коштуватиме транспортна картка "ЛеоКарт"

Невдовзі у громадському транспорті Львова запрацює е-квиток. Вартість транспортної картки "ЛеоКарт" вже затвердили на засіданні виконкому.

"ЛеоКарт" – це пластикова картка, якою можна буде розраховуватися у громадському транспорті Львова. Її продаватимуть у кіосках, Центрі обслуговування пасажирів, в аеропорті тощо.

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Вартість "ЛеоКарт" вже затвердили

На засіданні виконкому Львівської міськради 19 листопада затвердили вартість пластикової транспортної картки "ЛеоКарт". Ціна носія е-квитка становитиме 60 гривень. Мовиться про персоналізовану пільгову і загальну неперсоналізовану картки.

Пільговики мають право отримати "ЛеоКарт" безкоштовно. Для цього потрібно звернутись у ЦНАП або у Центр обслуговування пасажирів, що на вулиці Горбачевського 10. Також можна подати запит для отримання картки через Особистий кабінет львів'янина на сайті Львівської міськради.

Транспортну картку можна буде придбати у кіосках, Центрі обслуговування пасажирів, аеропорті та на вокзалах. "ЛеоКарт" потрібно буде "пов'язати" із кабінетом мешканця, адже саме туди зараховуватимуться гроші. Це можливо буде зробити за допомогою мобільного додатка, який слід завантажити на свій смартфон. Окрім цього, така опція з'явиться на сайті Львівавтодору.

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