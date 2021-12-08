У Львові визначились, якою буде головна ялинка та коли її встановлять

У Львові активно готуються до Різдвяних свят. Невдовзі на площі перед Оперним театром з'явиться чудова головна ялинка.

Святкову ялинку встановлюватимуть наступного тижня. Урочисте запалення новорічної красуні традиційно відбуватиметься напередодні Дня святого Миколая.

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Львівська ялинка матиме висоту 17 метрів

Цьогоріч ялинку Львову подарує Василь Козленко, житель села Оброшине. Вона буде висотою аж 17 метрів. Привезти та встановити новорічну красуню планують 13 грудня. Офіційне відкриття відбудеться на площі перед Львівським театром опери та балету 17 грудня.

Окрім того, у Львові розробили нову концепцію оформлення міста до зимових свят. Для цього використовуватимуть традиційні прикраси: різдвяний "павук" та його окремі елементи – ромби. Ромб символізував у традиційних українських орнаментах життя та рід. Тож композиційно він буде в орнаментах ялинки, ілюмінаціях вулиць, фотозонах тощо. Над новою концепцією працювали художники Роман Зілінко та Ольга Кравченко.

Концепцію оздоблення розробили художники

Управління культури міста рекомендує використовувати такий орнамент для участі у цьогорічному конкурсі на найкраще різдвяно-новорічне оформлення вітрин, брам, вікон та балконів.

За інформацією ZAXID.NET, цьогоріч Львів уперше звернувся до художників за консультаціями щодо концепції новорічного оздоблення. Ольга Кравченко розповіла, що митці допомогли обрати ялинкові прикраси та ілюмінацію в одному стилі. Їхні елементи повторюватимуться в усьому оформленні. Також художники розробили креслення та підібрали кольори оформлення.

На ялинці будуть прикраси у вигляді елементів традиційного різдвяного "павука" та зірочок, що також повторюватимуться в іншому оздобленні, в ілюмінації. Роман Зілінко зробив креслення для цього, а Остап Лозинський запропонував встановити у 4 кутах площі Ринок гуцульські "павуки" – вони будуть з алюмінію і з підсвіткою,

– зауважила художниця.

За її словами, Дарія Альошкіна, яка робить витинанки, стала авторка паркану, який встановлять навколо головної ялинки. Львівські митці мають масштабніші ідеї для оздоблення міста на зимові свята. Однак цьогоріч втілять лише частину. До решти ідей планують повернутися, коли ситуація буде стабільнішою.

"Добре, що міська рада звернулась за консультаціями до художників. Ми постарались, щоб було бюджетно та естетично", – підсумувала Кравченко.

У Львівській міськраді журналістам обіцяли уточнити, в кого замовили виготовлення прикрас за кресленнями художників.