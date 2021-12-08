Праздничную елку будут устанавливать на следующей неделе. Торжественное зажжение новогодней красавицы традиционно будет происходить накануне Дня святого Николая.

Интересно Город превращается в сказку: в центре Львова устанавливают рождественские декорации

Львовская елка будет иметь высоту 17 метров

В этом году елку Львову подарит Василий Козленко, житель села Оброшино. Она будет высотой аж 17 метров. Привезти и установить новогоднюю красавицу планируют 13 декабря. Официальное открытие состоится на площади перед Львовским театром оперы и балета 17 декабря.

Кроме того, во Львове разработали новую концепцию оформления города к зимним праздникам. Для этого будут использовать традиционные украшения: рождественский "паук" и его отдельные элементы – ромбы. Ромб символизировал в традиционных украинских орнаментах жизнь и род. Поэтому композиционно он будет в орнаментах елки, иллюминациях улиц, фотозонах и тому подобное. Над новой концепцией работали художники Роман Зилинко и Ольга Кравченко.

Заметьте! Управление культуры города рекомендует использовать такой орнамент для участия в конкурсе на лучшее рождественско-новогоднее оформление витрин, ворот, окон и балконов.

Концепцию отделки разработали художники

По информации ZAXID.NET в этом году Львов впервые обратился к художникам за консультациями относительно концепции новогоднего убранства. Ольга Кравченко рассказала, что художники помогли выбрать елочные украшения и иллюминацию в одном стиле. Их элементы будут повторяться во всем оформлении. Также художники разработали чертежи и подобрали цвета оформления.

На елке будут украшения в виде элементов традиционного рождественского "паука" и звездочек, которые также будут повторяться в другом убранстве, в иллюминации. Роман Зилинко сделал чертежи для этого, а Остап Лозинский предложил установить в 4 углах площади Рынок гуцульские "пауки" – они будут из алюминия и с подсветкой,

– заметила художница.

По ее словам, Дарья Алешкина, которая делает вышивки, стала автором забора, который установят вокруг главной елки. Львовские художники имеют более масштабные идеи для украшения города на зимние праздники. Однако в этом году воплотят лишь часть. К остальным идеям планируют вернуться, когда ситуация будет стабильнее.

"Хорошо, что городской совет обратился за консультациями к художникам. Мы постарались, чтобы было бюджетно и эстетично", – подытожила Кравченко.

Во Львовском горсовете журналистам обещали уточнить, у кого заказали изготовление украшений по эскизам художников.