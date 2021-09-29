У Львові 29 вересня вшанували 80-ті роковини трагедії Бабиного Яру. Захід відбувся біля Меморіалу пам'яті жертв Львівського єврейського гетто.

День пам'яті загиблих у Бабиному Яру відзначають щороку. Він відбувається напередодні юдейського свята Йом Кіпур. У цей день заведено відпускати гріхи всім людям.

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У Львові вшанували роковини трагедії Бабиного Яру

Біля Меморіалу пам'яті жертв Львівського єврейського гетто відбулося вшанування 80 роковин трагедії Бабиного Яру. Від міста до заходу долучився перший заступник міського голови Львова Андрій Москаленко.

Присутні поклали квіти до меморіалу та запалили лампадки. Опісля відбулася поминальна панахида за загиблими в Бабиному Яру.



У Львові вшанували пам'ять трагедії Бабиного Яру / Фото ЛМР

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Що потрібно знати про трагедію Бабиного Яру

Бабин Яр став братською могилою і символом Голокосту в Україні.

З вересня 1941 року до кінця вересня 1943 року він був місцем регулярних розстрілів і поховань.

Їх проводили органи нацистської поліції безпеки та айзантцгрупи СД разом із військовою та цивільною владою Києва.

Жертвами нацистів стали євреї, роми, українські націоналісти, радянські військовополонені, пацієнти київської психіатричної лікарні та інші люди, яких окупанти вважали ворогами або ж "просто зайвими".



На заході провели панахиду за загиблими в Бабиному Яру / Фото ЛМР