У Львові вулицю Чайковського хочуть назвати на честь Маркіяна Іващишина

У Львові пропонують змінити назву вулиці російського композитора Руслана Чайковського. Зокрема, їй хочуть дати ім'я Маркіяна Іващишина.

З таким зверненням виступили громадські організації Львова. Вони наголосили, що знайти сучасника, який би зробив для культури Львова більше, не можливо.

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Закликаємо перейменувати вулицю Чайковського на вулицю Іващишина. Впевнені, що це стане однією з доречних і вчасних форм вдячності людині, яка сміливо творила для Львова і його вільного майбутнього,

– наголосила директорка Інституту стратегії культури Юлія Хомич.

Зауважимо, назвати цю вулицю іменем Іващишина пропонують і через те, що він на ній жив.

Підтримати перейменування вулиці можна – за посиланням.