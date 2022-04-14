У Львові вулицю Чайковського хочуть назвати на честь Маркіяна Іващишина
Джерело:фейсбук Юлії Хомнич
У Львові пропонують змінити назву вулиці російського композитора Руслана Чайковського. Зокрема, їй хочуть дати ім'я Маркіяна Іващишина.
З таким зверненням виступили громадські організації Львова. Вони наголосили, що знайти сучасника, який би зробив для культури Львова більше, не можливо.
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Закликаємо перейменувати вулицю Чайковського на вулицю Іващишина. Впевнені, що це стане однією з доречних і вчасних форм вдячності людині, яка сміливо творила для Львова і його вільного майбутнього,
– наголосила директорка Інституту стратегії культури Юлія Хомич.
Зауважимо, назвати цю вулицю іменем Іващишина пропонують і через те, що він на ній жив.
Підтримати перейменування вулиці можна – за посиланням.
Що відомо про Маркіяна ІващишинаІващишин був відомим громадським, культурним та політичним діячем. Також він був керівником "Революції на граніті". Іващишин заснував мистецьке об'єднання "Дзиґа", фестивалі "Мертвий Півень", "Вивих", Jazz Bez, "Флюгери Львова" та багато інших.
Також діяч був одним з творців "Львівської газети". За діяльність митця нагородили 3 орденами.
Помер Іващишин у 2019 році у віці 52-років.
Джерело: Вікіпедія