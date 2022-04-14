Про те, як зараз живе Львів розповів міський голова Андрій Садовий. Він зазначив, що з перших днів йому телефонують мери закордонних міст-партнерів.
До теми Роздавати квартири біженцям немає можливості, але розробляємо іпотечну програму, – Садовий
Усі питають про те, чим і як вони можуть допомогти.
Кожна розмова завершувалась відправленням вантажівок з допомогою. Це той момент, коли довіра – не просто слова, а конкретні дії,
– розповів Садовий.
Як тепер функціонує міська рада
- Управління зовнішніх зв'язків перетворилося на цілодобовий логістичний центр, який відправляє запити і контролює шлях кожного вантажу.
- Департамент розвитку Львова став мережею гуманітарних складів. Він отримав 210 звернень від різних населених пунктів України. Мер запевнив, що ніхто не залишився без допомоги.
Зараз, коли закордонні міста звертаються з бажанням допомогти, Львівська міська рада відправляє їм конкретний список. Далі в мерію звертаються українські міста й села і їм відправляють допомогу, яка є на складі.
Скільки тонн допомоги роздали у Львові
За час війни Львів отримав вже 3400 тонн допомоги з-за кордону, 3000 тонн – відправив потребуючим населеним пунктам.
Решту 400 тонн роздали переселенцям, яких у Львові зараз є близько 200 тисяч.
Садовий переконаний, що невдовзі Україна здобуде перемогу, а департаменти міської ради повернуться до своєї звичної роботи.
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