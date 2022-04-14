О том, как живет Львов, рассказал городской глава Андрей Садовый. Он отметил, что с первых дней ему звонят по телефону мэры зарубежных городов-партнеров.

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Все спрашивают, чем и как они могут помочь.

Каждый разговор завершался отправкой грузовиков с помощью. Это тот момент, когда доверие – не просто слова, а конкретные действия,

– рассказал Садовый.

Как теперь работает городской совет

Управление внешних связей превратилось в круглосуточный логистический центр, отправляющий запросы и контролирующий путь каждого груза.

Департамент развития Львова стал сетью гуманитарных складов. Он получил 210 обращений от разных населенных пунктов Украины. Мэр заверил, что никто не остался без помощи.

Сейчас, когда зарубежные города обращаются с желанием помочь, Львовский городской совет отправляет им конкретный список. Далее в мэрию обращаются украинские города и села и им отправляют находящуюся на складе помощь.

Сколько тонн помощи раздали во Львове

За время войны Львов получил уже 3400 тонн помощи из-за границы, 3000 тонн – отправил нуждающимся населенным пунктам.

Остальные 400 тонн раздали переселенцам, которых во Львове сейчас около 200 тысяч.

Садовый убежден, что вскоре Украина одержит победу, а департаменты городского совета вернутся к своей привычной работе.