О том, как живет Львов, рассказал городской глава Андрей Садовый. Он отметил, что с первых дней ему звонят по телефону мэры зарубежных городов-партнеров.
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Все спрашивают, чем и как они могут помочь.
Каждый разговор завершался отправкой грузовиков с помощью. Это тот момент, когда доверие – не просто слова, а конкретные действия,
– рассказал Садовый.
Как теперь работает городской совет
- Управление внешних связей превратилось в круглосуточный логистический центр, отправляющий запросы и контролирующий путь каждого груза.
- Департамент развития Львова стал сетью гуманитарных складов. Он получил 210 обращений от разных населенных пунктов Украины. Мэр заверил, что никто не остался без помощи.
Сейчас, когда зарубежные города обращаются с желанием помочь, Львовский городской совет отправляет им конкретный список. Далее в мэрию обращаются украинские города и села и им отправляют находящуюся на складе помощь.
Сколько тонн помощи раздали во Львове
За время войны Львов получил уже 3400 тонн помощи из-за границы, 3000 тонн – отправил нуждающимся населенным пунктам.
Остальные 400 тонн раздали переселенцам, которых во Львове сейчас около 200 тысяч.
Садовый убежден, что вскоре Украина одержит победу, а департаменты городского совета вернутся к своей привычной работе.
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