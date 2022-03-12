У Львові вже виявили багато диверсійних груп, – Садовий

Міський голова Львова Андрій Садовий заявив, що у Львові виявили низку диверсійних груп. На щастя, їхнім планам вдалося завадити.

Про це мер Львова заявив, пояснюючи, чому у Львові не вимикають вуличне освітлення. За словами Садового, це буде тільки вигідним для диверсантів.

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Андрій Садовий заявив, що у Львові були спроби різних диверсій. Міський голова не озвучив усі випадки, але зазначив, що готувалися провокації в лікарні швидкої допомоги та в Центрі переливання крові.

Для поліції вигідно, щоб Львів був освітлений і чітко можна було фіксувати, хто де рухається, тому що камери працюють. Ви, можливо, будете здивовані, але ми у Льовові виловили достатньо багато диверсійних груп,

– заявив Садовий.

Тому мер Львова наголосив, що у місті світло не вимикатимуть вночі. Це буде подарунком для ворогів, а ми цього робити їм не хочемо і не будемо.

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