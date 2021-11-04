У Львові за викрадення 9-місячної дівчинки судитимуть тернополянина

У Львові 23 жовтня викрали 9-місячну дівчинку. Правоохоронці знайшли зловмисника аж на Хмельниччині. Невдовзі його судитимуть.

Чоловік викрав доньку своєї колишньої співмешканки. Йому загрожує в'язниця.

До теми Затримали викрадача 9-місячної львів'янки, дитину знайшли на Хмельниччині

Зловмисник викрав 9-місячну дівчинку

Правоохоронцям 23 жовтня зателефонувала 34-річна львів'янка. Жінка розповіла, що її 9-місячну доньку викрали. Пізніше правоохоронці встановили, що до злочину причетний 31-річний житель Тернопільщини, колишній співмешканець заявниці.

До розшуку дитини залучили оперативників-криміналістів, співробітників ювенальної превенції поліції Львівщини та правоохоронців Тернопільщини та Хмельниччини. Наступного дня, 25 жовтня, поліцейські встановили місце перебування дитини та її викрадача. Зловмисника затримали у селі Смотрич Хмельницької області. На щастя, дівчинка була ціла та неушкоджена.



У львів'янки викрали її 9-місячну доньку / Фото поліції Львівщини

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Невдовзі суд покарає викрадача

Слідчі відкрили кримінальне провадження за "незаконне позбавлення волі або викрадення людини". Зловмиснику загрожує до 5 років обмеження або позбавлення волі.

Правоохоронці вже завершили проводити розслідування. Обвинувальний акт скерували на розгляд суду, який і обере підозрюваному покарання.



До злочину був причетний ексспівмешканець жінки / Фото поліції Львівщини



Дівчинку і викрадача знайшли наступного дня / Фото поліції Львівщини



Невдовзі зловмисника покарає суд / Фото поліції Львівщини