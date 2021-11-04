Мужчина похитил дочь своей бывшей сожительницы. Ему грозит тюрьма.
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Злоумышленник похитил 9-месячную девочку
Правоохранителям 23 октября позвонила 34-летняя львовянка. Женщина рассказала, что ее 9-месячную дочь похитили. Позже правоохранители установили, что к преступлению причастен 31-летний житель Тернопольщины, бывший сожитель заявительницы.
К розыску ребенка привлекли оперативников-криминалистов, сотрудников ювенальной превенции полиции Львовщины и правоохранителей Тернопольщины и Хмельницкой области. На следующий день, 25 октября, полицейские установили место пребывания ребенка и его похитителя. Злоумышленника задержали в селе Смотрич Хмельницкой области. К счастью, девочка была цела и невредима.
У львовянки похитили ее 9-месячную дочь / Фото полиции Львовщины
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Вскоре суд накажет похитителя
Следователи открыли уголовное производство за "незаконное лишение свободы или похищение человека". Злоумышленнику грозит до 5 лет ограничения или лишения свободы.
Правоохранители уже завершили проводить расследование. Обвинительный акт направили на рассмотрение суда, который и изберет подозреваемому наказание.
К преступлению был причастен экс-сожитель женщины / Фото полиции Львовщины
Девочку и похитителя нашли на следующий день / Фото полиции Львовщины
Вскоре злоумышленника накажет суд / Фото полиции Львовщины