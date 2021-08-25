У Львові замість дитячого центру відкриють найбільший в місті алкомаркет
Джерело:ZAXID.NET
На вулиці Стрийській у Львові замість "Дитячої планети" з'являться великий алкомаркет та крамниця морепродуктів. Також там облаштують винний бар, де проводитимуть різні дегустації та інші події.
Роботи планують завершити у жовтні. Обидва заклади відкривають київські бізнесмени.
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У Львові з'явиться великий алкомаркет
У будинку №202 на вулиці Стрийській невдовзі відкриють алкомаркет BadBoy та магазин з морепродуктами Egersund Seafood. У цій скляній будівлі багато років працював дитячий розважальний центр "Дитяча планета". Зараз там триває ремонт. Нові заклади планують відкрити у жовтні.
Представник BadBoy Дмитро Сергієні розповів, що у магазині BadBoy продаватимуть вино, пиво та міцний алкоголь. Окрім цього, там облаштують винний бар, де проводитимуть дегустації та інші заходи. За його словами, це буде найбільший алкомаркет у Львові.
За інформацією сайту BadBoy, Львів стане другим містом, де відкриється магазин цієї мережі. Її власником є київський бізнесмен Володимир Шаповалов. Також йому належить відома мережа алкомаркетів GoodWine.
Алкомаркет ділитиме приміщення ще з одним орендарем – норвезьким магазином морепродуктів Egersund Seafood. У Києві вже працюють 4 такі магазини. Власником цієї мережі в Україні є киянин Павло Соловйов.
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Коротко про будинок №202 на Стрийській
- Двоповерхову скляну будівлю на вулиці Стрийській побудували у 2010-х роках.
- Спочатку там працював дитячий розважальний центр SkyPark.
- Однак потім його перейменували на "Дитячу планету".
- Цей центр закрили у 2021 році.
- Поруч з "Дитячою планетою" був розміщений спортивний центр "Формула краси".
- Його нещодавно знесли, щоб збудувати новий ресторан "Реберня".