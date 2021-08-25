У Львові замість дитячого центру відкриють найбільший в місті алкомаркет

На вулиці Стрийській у Львові замість "Дитячої планети" з'являться великий алкомаркет та крамниця морепродуктів. Також там облаштують винний бар, де проводитимуть різні дегустації та інші події.

Роботи планують завершити у жовтні. Обидва заклади відкривають київські бізнесмени.

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У Львові з'явиться великий алкомаркет

У будинку №202 на вулиці Стрийській невдовзі відкриють алкомаркет BadBoy та магазин з морепродуктами Egersund Seafood. У цій скляній будівлі багато років працював дитячий розважальний центр "Дитяча планета". Зараз там триває ремонт. Нові заклади планують відкрити у жовтні.

Представник BadBoy Дмитро Сергієні розповів, що у магазині BadBoy продаватимуть вино, пиво та міцний алкоголь. Окрім цього, там облаштують винний бар, де проводитимуть дегустації та інші заходи. За його словами, це буде найбільший алкомаркет у Львові.

За інформацією сайту BadBoy, Львів стане другим містом, де відкриється магазин цієї мережі. Її власником є київський бізнесмен Володимир Шаповалов. Також йому належить відома мережа алкомаркетів GoodWine.

Алкомаркет ділитиме приміщення ще з одним орендарем – норвезьким магазином морепродуктів Egersund Seafood. У Києві вже працюють 4 такі магазини. Власником цієї мережі в Україні є киянин Павло Соловйов.

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Коротко про будинок №202 на Стрийській