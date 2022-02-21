У Львові засвітили десятки променів у пам'ять про Героїв Небесної Сотні: промовисті фото

У Львові 20 лютого відбулася мистецька акція "Промені Майдану". Містяни вшанували пам'ять Героїв Небесної Сотні, які поклали своє життя за гідність і свободу.

Захід провели на Меморіалі пам'яті Героїв Небесної Сотні. Його відвідали безліч львів'ян та представників міської та обласної влади.

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У пам'ять про Героїв засвітили десятки променів

На Меморіалі пам'яті Героїв Небесної Сотні 20 лютого відбулась мистецька акція "Промені Майдану". До акції долучився міський голова Львова Андрій Садовий, перший заступник міського голови Львова Андрій Москаленко, голова ЛОДА Максим Козицький, керівники та представники дипломатичних відомств США, Британії, Канади, Австралії, Німеччини.

У Львові запустили десятки променів у пам'ять про Героїв Небесної Сотні: відео

Садовий зауважив, що Герої Небесної Сотні своїми тілами зупинили армаду без зброї.

Сьогодні часто звучить питання: "Чи Україна зможе вистояти?". Зможе! Це наша країна, нам нема куди відступати! З нами Бог. Слава Україні!,

– додав міський голова.

Під звуки дзвону на Меморіалі зачитали імена усіх Героїв, які поклали своє життя за гідність і свободу. Опісля їх вшанували хвилиною мовчання.

Після виступів посадовців та поважних гостей міста зазвучали пісні про Небесну Сотню. Кульмінацією заходу став запуск у небо десятків світлових променів у пам'ять про загиблих.

Дивіться фото із заходу / Фото Романа Балука

Українці вшановують пам'ять Героїв Небесної Сотні: дивіться сюжет 24 каналу