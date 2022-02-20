Учасники акції пройшли центральними вулицями міста. Жителі та гості Львова яскраво показали, що вони готові боротися проти будь-якої агресії Кремля пліч-о-пліч із усією країною. Що було на акції, читайте в матеріалі 24 каналу.

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Попри вітряну погоду, люди почали збиратися заздалегідь.

"Мінлива хмарність" із прогнозу погоди дається взнаки, бо частина з присутніх періодично прижмурюються та дивляться в небо. Хтось знімає сонячні окуляри, коли все огортається тінню, а хтось стоїть в них весь час.

Важливо! Збройні сили України готові дати відсіч ворогу будь-якої миті, адже ми під надійним захистом наших військових. Міжнародні партнери підтримують Україну і підготували пакет нищівних економічних санкцій проти Росії. Тому навіть якщо Кремль наважиться піти у наступ – він отримає достойну відсіч.

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Очікування акції та кави

До початку Маршу ще 30 хвилин, тому вирішую піти до МАФу, який продає каву біля входу в парк Франка. Звичайно ж, тут у черзі зустрічаю людей, які невдовзі стануть учасниками акції.

Це припущення не беззмістовне, бо двоє, на вигляд, 20-річних хлопців обмотали лямки своїх наплічників жовто-блакитними стрічками. Вони чекають на напої та ведуть жваву бесіду. Попри свою тактичність, підслуховую розмову юнаків і переконуюся, що вони все ж прийшли на Марш.

"Надіюся не буде якихось політичних прапорів. – каже один із хлопців, – Бо "...назва партії…" в Києві цим псує такі події". Бариста говорить, що готові їхні американо з молоком і вони їх забирають. Згодом один із них відповідає товаришу: "Знаю, це бісить. Їхня репутація… Але в нас таке не часто буває. Не знаю чого, але Львів такі штуки не толерує".



Люди чекають на початок Маршу єдності / Фото 24 каналу

"Не займайте мене"

Помічаю чоловіка в синій куртці з цікавим прапором. На жовтому полотні зображений козак із музичним інструментом і напис "Не займайте мене".

Цього чоловіка звати Андрій. Він каже, що тримає в руках алюзію на "гадсденівський прапор", який використовували в США під час визвольної війни. "Проте в оригінальному варіанті, – пояснює чоловік, – там була зображена гримуча змія".

Андрій із флагштоком і зображення гадсденівський прапор / Фото 24 каналу та з Вікіпедії

Також він розповів, чому вирішив сюди прийти. Мовляв, потрібно продемонструвати, що львів'яни не є розслабленими, хоч і живуть далеко від Росії.

На картах, які зараз фігурують в інтернеті, Львів показують нібито зоною безпеки. Нам треба показати, що ми тут не можемо просто сидіти "плювати в стелю". Нас теж стосується ситуація вкраїні,

– говорить Андрій.

Позаду дві дівчини розгорнули плакат із написом "Настав час обирати: здаватись або єднатись". Це одразу привертає увагу жінки, яка прийшла сюди з маленьким сином. Тому вона просить дівчат сфотографуватися з нею.

Коли з'являється дівчина з гучномовцем, лунають перші сьогоднішні гасла. Спершу "Слава Україні", а згодом і "Україна понад усе". Потроху збільшується й кількість флагштоків із прапорами кримських татар.

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Правоохоронці були готові до всього

Повертаюся до пам'ятника Франка та бачу ліворуч від нього групу поліцейських. Кілька десятків патрульних і працівників поліції діалогу спілкуються між собою. Дехто із них ще одягає бронежилети.

Також по периметру площі під пам'ятником Франка стоїть кілька автомобілів поліції. Правоохоронці біля них усміхнені. Проте цього ж не можна сказати про тих, які вже стоять поміж людей. Адже всі вони в захисних масках.

Зверніть увагу! Нещодавно поліцію всієї країни перевели на посилений варіант несення служби. Тому, ймовірно, охорона учасників Маршу та правопорядку була сьогодні посиленою.

Правоохоронці на Марші єдності у Львові / Фото 24 каналу

Великий прапор і формування колони

Особливо атмосфера змінюється вже о 14 годині, коли розгортають два величезних жовто-блакитних прапори. Той, який більший, тримають кілька десятків людей, а під полотном починають бігати радісні діти.

Багато людей також огорнулися прапорами України. Є ті, хто використав для цього червоно-чорне полотно визвольної боротьби. Колона починає формуватися та перед нею розгортають головний банер Маршу.

Початок руху колони Маршу єдності / Фото 24 каналу

Перекрили частину вулиць

Правоохоронці стають здовж колони, а між учасниками маршу розсіюються поліцейські діалогу. У рації правоохоронця, який стоїть позаду мене лунають слова, з яких усе починається: "152-ий, зв'язок, 152-ий. Дорошенка перекрита. Коперника перекривається. Готові". Один із організаторів акції розповідає в гучномовець, яким буде маршрут, а потім колона рушає.

Як згадали Путіна та чим вирізнялися білоруси

Перед частиною людей, які несуть найбільший прапор, іде жінка з банером "Росія агресор". Слід зауважити, що не забули й про диктатора цієї країни. Натовп періодично починає скандувати "Путін терорист". Проте здебільшого все ж вигукують "Одна! Єдина! Соборна Україна!".

Колона рухається в бік вулиці Дорошенка: дивіться відео

А ось позаду вже можна зустріти й представників іншої країни. Групу білорусів передусім можна впізнати за кількома біло-червоно-білими прапорами, які вони підняли. Проте також вони вирізняються тим, що гасла, де є слово "Росія", вимовляють із характерним "Расія". Ще у них в руках був банер "Жыве Беларусь!"



Білоруси на Марші єдності у Львові / Фото 24 каналу

Вік учасників дуже різний

Вирішую оцінити вік людей і розумію, що це тут практично неможливо. Хоч і переважно помітні молоді люди від 25 до 35 років, є й багато інших.

Зокрема, кілька людей приблизно 50-річного віку прямують із банером "Герої не вмирають". А ось студенти переважно в руках тримають менші банери.



Люди з банером "Герої не вмирають" / Фото 24 каналу

Заспівали гімн у центрі міста

Учасники акції дійшли до Площі Ринок і зупинилися. Під міськрадою Львова вони заспівали гімн України. Після цього помічаю, що в соцмережах Андрія Садового запускається трансляція з Маршу.

Виконання гімну на Площі Ринок: дивіться відео

Вирішую знайти очільника міста й лише в цей момент розумію, що колона від початку маршу досить збільшилася та розтягнулася. До неї приєдналося ще принаймні сотня – дві людей.



Андрій Садовий на Марші єдності у Львові / Фото 24 каналу

Приблизно 10 хвилин витратив на те, щоб обійти акцію й лише тоді помічаю, що мер справді приєднався до жителів свого міста. Він йде у передніх рядах колони, загорнутий у прапор України та вигукує гасла зі всіма. Згодом учасники Маршу мені розповіли, що мер справді приєднався в момент, коли колона стояла під Ратушею.

Марш Єдності в центрі Львова / Фото 24 каналу

Фінальна точка зустріла "Маршем нової армії"

Марш єдності пройшов усім містом до алеї Героїв небесної сотні. У момент приходу людей на алеї вже лунав "Марш нової армії" та інші патріотичні пісні. Коли колона зупинилися тут урочисто підняли прапор під гімн.

Між людьми ходять волонтери, які роздають флаєри із закликом приєднуватися до лав територіальної оборони. Згодом виступає з промовою Андрій Садовий, голови місцевих студентських об'єднань і військовослужбовиця. Усе завершується акапельним виконанням гімну приблизно о 14:20.

Закінчення львівського Маршу єдності / Фото 24 каналу

"Показали світові, хто є хто"

Підходжу до хлопця, який вже прямує в бік центру міста. 20-річний Влад каже, що, на його думку, все пройшло чудово.



20-річний влад на Марші єдності / Фото 24 каналу

Мені супер-сподобалося, це дуже підіймає дух. Я охоплений емоціями та вірю, що в цій єдності ми переможемо, бо нам є за що воювати!

– сказав Влад.

Також він додав, що вважає такий захід у Львові вкрай потрібним. Мовляв, зараз до міста прикута увага не лише українських, а й іноземних ЗМІ. Тому ми маємо показати світові "хто є хто".

Після цього на Площі Ринок та інших частинах центру міста можна було зустріти людей із прапорами України. Слід зауважити, що національна символіка завжди лише додає атмосферності старим вуличкам Львова.



Учасники Маршу єдності на Площі ринок / Фото 24 каналу