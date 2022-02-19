Ми відвідали вишкіл від Штабу борони Львівщини, який відбувся 12 лютого. Це вже другий такий захід у місті та, за словами організаторів, вони планують провести ще не один.

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На вишкіл прийшла здебільшого молодь

Останній вишкіл відвідало дуже багато людей. Були як старші, та і молодь, діти і навіть цілі молоді сім'ї.

Один із організаторів заходу учасник війни на Донбасі Сергій Бевз розповів, що минулого разу було більше старших, а зараз – більше молоді. Хоча кількість відвідувачі трохи зменшилася – десь на 50 – 70 осіб.

"В принципі, судячи з відгуків, люди – задоволені, дякують. Бачу, що деякі були минулого тижня та сьогодні теж прийшли", – зазначив він.

На вишколі від Штабу оборони Львівщини зібралося кілька сотень людей: дивіться відео

Чому люди вирішили відвідати захід

За словами 17-річного Данила, його на вишкіл покликало відчуття громадянського обов'язку. Оскільки хоче бути готовим захищати власну країну та власний народ.

Натомість Руслан і Юлія Поповичі вирішили прийти, щоб отримати нові знання.

"У державі – зараз загроза війни. Вважаю, що обов'язок кожного громадянина – принаймні навчитися захищати себе, місто, державу", – зауважив Руслан.

Юлія додає: в Україні всі сподіваються, що жодного нападу не буде, але бути підготовленим потрібно.

Як мінімум, вміти надати першу допомогу – це може врятувати життя та це важливо. Готуємося до гіршого, але сподіваємося на краще,

– підкреслила вона.

На вишкіл прийшло дуже багато молоді / Фото Марії Масюк, 24 канал

"Хочемо дати людям базові знання": деталі вишколу від організаторів

На вишколі працювали кілька локацій, на яких, зокрема, навчали ножовому бою, першої медичної допомоги, парамедицни та вибухотехніки. Проводили інструктаж учасники війни на Донбасі, активісти та представники ДСНС. Усіх учасників розділили на команди та кожна група підходила до певної локації.

Почали підготовку цього заходу ще минулої весни, коли було створено Штаб оборони Львівщини. Туди увійшли громадські організації, ветерани, політичні партії. Зараз, враховуючи ситуацію навколо України, ми хочемо дати пересічним громадянам базовий мінімум знань, який допоможе їм вижити в екстремальних ситуаціях. Ці знання в будь-якому разі коли-небудь можуть знадобитися,

– наголосив Сергій Бевз.

За його словами, штаби оборони у межах загальнонаціональної кампанії "Не панікуй! Готуйся!" створили в багатьох українських містах – Києві, Харкові, Черкасах, Чернігові, Львові, Івано-Франківську, Тернополі. Є ще інші організації, які проводять різноманітні вишколи.

"Тому, думаю, це просто патріотична спільнота вважає, що таким чином вона може бути корисною своїй країні", – додав ветеран війни.

Також він повідомив, що такі вишколи вони планують проводити щотижня. А якщо будуть необхідність, можливість і охочі, то готові їх проводити частіше.

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Один із організаторів вишколу Сергій Бевз / Фото Марії Масюк, 24 канал

Якими були локації та чого там навчали

Самозахист і пропаганда здорового способу життя

Чи не найцікавішою та найбільш активною була локація, де інструктори навчали людей ножового бою. Як пояснюють організатори, мовиться тут передусім про самозахист. Адже в більшості людей навряд чи знайдеться вдома рушниця, карабін або вони кудись підуть служити.

"Там навіть не штука стільки в самому ножі, як реакція на людину з ножем. Передусім це самозахист. Ми не намагаємося тут навчити людей бути солдатами чи воїнами. Це неможливо під час такого короткого вишколу дати такий обсяг знань", – підкреслює Сергій Бевз.

На вишколі здебільшого були інструктори зі Львова. Усі вони представляли Львівський підрозділ Федерації ножового бою України.

"Наша федерація є представленою фактично в кожній області. У Львівській сьогодні є п'ять інструкторів: троє – у Львові, двоє – в Новояворівську", – розповідає інструктор Андрій Яворський.



Інструктор з ножового бою Андрій Яворський / Фото Марії Масюк, 24 канал

За його словами, Федерації ножового бою України ставить собі за мету пропаганду здорового способу життя, заняття спортом і особливо прикладними напрямками.

А наш напрямок є таким. Тобто, якщо використати техніку, якої навчають на вишколі, та опісля змінити інструмент на більш дієвий – можна досягти власне прикладного результату. Крім того, тут використовують м'які макети, що по суті є спортивний снарядом,

– зауважив інструктор.

Андрій Яворський наголошує, що такі вишколи – потрібні, незалежно від ситуації. Оскільки завжди треба бути готовим до небезпеки.

"Насправді ці люди, які прийшли сюди, нічим не відрізняються від наших звичних учнів. Єдине, що вони не мають досвіду. Всім приблизно однаково на перших кроках важко дається, тому що це доволі незвична манера рухів, до якої треба адаптуватися, до якої треба привчити м'язи певним чином", – додає він.

Як навчали ножовому бою на львівському вишколі: дивіться відео

"Люди змалечку мають знати як допомогти"

Також багато охочих було на локації щодо домедичної допомоги. Як розповідали нам учасники вишколу, ця тема є доволі цікавою та потрібною. І такі локації, незалежно від загрози, мають бути завжди.

За словами інструктора Юлії, сьогодні в Україні 50% людей не знають, що робити, коли на вулиці знепритомніє людина. А 50% бояться нашкодити

Тому таку цю практику, це навчання потрібно робити в обов'язковому порядку. Такого роду навчання повинні бути і в школах, і в будь-яких навчальних закладах. Люди вже змалечку мають знати як допомогти навіть близьким людям,

– наголошує член громадської організації "МотоДопомога".

Водночас вона відзначила: було б добре, якби виділяли більше часу на кожен конкретний сегмент. Юлія пояснює, що їхня організація проводить курси, і вони займають цілий день.

"Це восьмигодинний курс. Тоді ми можемо ретельно все розповісти, показати та навчити", – додає активістка.

Загалом від вишколу Юлія отримала позитивні емоції. Адже люди не лише уважно слухали теорію, а й ставили багато питань.

"Настільки масштабно. Коли побачила цю першу колону людей, яка йшла. Це просто захоплювало подих. Люди – зацікавлені, це дуже класно, коли є така аудиторія, коли людина хоче чогось навчитися, ставить багато цікавих питань", – поділилася вона.

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Учасники вишколу дуже уважно слухали інструкторів із меддопомоги / Фото Марії Масюк і Андрія Шляхтіна, 24 канал

“Люди повинні розуміти, як діяти в критичних ситуаціях"

Не менш цікаво було на локації щодо тактичних навичок зі стрільби. Одним із інструкторів тут був Олексій із Києва. Він зауважив, що вони передусім намагаються навчити людей орієнтуватися в дуже критичних ситуаціях, щоб люди розуміли свої дії та не панікували.

Ці навики, яких ми вчимо, роблять більш вірогідним не травмуватися, не потрапити в певну критичну ситуацію, залишитися живим і бути ще ефективним у допомозі іншим,

– підкреслює Олексій.



Олексія наголошує: тут намагаються навчити людей діяти в дуже критичних ситуаціях / Фото Марії Масюк, 24 канал

За його словами, інструктори не дають голу теорію з підручника. Натомість підкріплюють її практикою, аналізують і видають виключно практичні поради.

"Це речі, які люди самі випробували в житті – хто під час бойових дій, хто в інших місцях", – зазначив він.

Інструктор наголосив, що сьогодні маємо таку ситуацію, коли можуть бути військові дії з боку агресора. Тому мають бути симетричні навички – люди повинні розуміти, як діяти.

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Тактичні навички зі стрільби на вишколі від Штаб оборони Львівщини / Фото Марії Масюк, 24 канал

Ще одна "вибухова" локація

Тут головним був Ярослав Солодуха, командир медичного корпусу. Щоправда, за хобі він – піротехнік-сапер.

"Мій стенд із вибухівкою всіх цікавить. Є і старші, і молодь, і навіть діти. Дітей все цікавить, вони фотографують різні механізми, наші змодельовані інциденти", – розповідає чоловік.

Інструктор наголошує, що почуте на його локації може по-справжньому допомогти у житті. Адже, якщо трапиться щось подібне, люди вже матимуть підозру про небезпеку. Отже, цю річ вже не слід рухати.

На стенді усе змодельовано з реальних ситуацій. Наприклад, нещодавно з машини зняли кілька гранат. Щоправда, одна спрацювала, а 3 інших залишилися висіти. Їх на машину встановили на вагу,

– пояснює Ярослав.

Також він пригадав один цікавий випадок, який стався минулого разу.

"Тоді було трохи цікавіше, бо прийшла одна пані та каже: дайте мені ту гранату додому – бо як прийдуть окупанти, покажіть, що з нею зробити", – пригадує інструктор.

Щодо імовірного загострення, на переконання Ярослав, українці – завжди готові до будь-яких загострень.

"Клич буде, коли принаймні один метр української території захопить Росія. Тоді всі активізують та всією Україною підуть на ворога. Тоді їм буде кінець – це точно, я це знаю та відчуваю", – підсумовує чоловік.

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Небезпека може бути прихованою у цілком звичних речах / Фото Марії Масюк, 24 канал

Що кажуть люди про вишкіл і які їхні враження

Костянтин і Ольга

За словами молодих людей, дізналися вони про вишкіл від друзів. І це була спільна ініціатива – одразу зголосилися. Вирішили прийти, бо їм цікаво – "без різних думок на майбутнє, просто цікаво, особливо медична допомога". Крім того, пообіцяли приходити частіше.

"Все було досить інформативно. Інструктори – супер. Лише шкода, що часу мало, але самі розуміємо, що час – обмежений", – зазначив Костянтин.

Чоловік додає, що такі вишколи – потрібні. Про це свідчить навіть кількість відвідувачів, які прийшли послухати – було дуже багато людей.

Сподіваємося все буде добре, сподіваємося, це тільки політичні ігри без навмисних дій. Є злі думки, але стараємося їх відганяти,

– підкреслили молоді люди.



Костянтину та Ользі дуже сподобався захід / Фото Марії Масюк, 24 канал

Ольга Величко з 8-річним сином Матвієм

Жінка розповіла, що записав їх на вишкіл старший 20-річний син. А прийшли майже цілою родиною – з молодшим сином і чоловіком. Щоправда, старший прийти не зміг, але був минулого разу.

Було б цікаво, якби для дітей щось цікаве зробили. Він трошки нудьгує зі мною. Нудьгує, але є цікаві речі. Зокрема, вибухівка, як себе захистити, як поводитися дітям. Мені здається, це дуже потрібно. Для дорослих потрібно та ще б зробити таке, щоб дітей не налякати, але щоб вони взяли цікаву інформацію,

– зауважила Ольга.

Зокрема, вона відзначила стенд із вибухівкою, і там боєприпас замаскували під пачку соку. За її словами, власне про таке й слід говорити дітям. Оскільки навіть, здавалося б з першого погляду, звичайні речі можуть створювати небезпеку.



Ольга Величко як мама хотіла б, аби на таких заходах було більше інформації для дітей / Фото Марії Масюк, 24 канал

На переконання Ольги, виділити якийсь час на вихідних на такі заходи – дуже інформативно та потрібно. Для неї також було цікавим, як надавати першу медичну допомогу. Оскільки передусім хотіла дізнатися, як у разі небезпеки допомогти своїм рідним і своїй сім'ї.

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Ольга Лісова

Дізналася про захід у соцмережі. А вирішила прийти, тому що зараз іде загроза вторгнення та це торкнеться не лише сходу, а і всієї України.

"Хочу здобути певні навички, як захистити себе, як захистити свою сім'ю, що робити під час інтенсивних бойових дій", – зазначила Ольга.

За її словами, такі заходи – дуже потрібні та вона намагатиметься відвідувати якомога більше таких вишколів, "щоби мати знання, як захищати свій дім, свою країну".

"Намагаюся часто відвідувати такі заходи. Колись мені було просто цікаво, а зараз я розумію, що є потреба", – додає вона.

Зацікавила Ольгу найбільше перша медична допомога. Це для неї – найважливіше, тому що потрібно знати, як надавати допомогу собі, якщо будуть якісь поранення чи бойові дії. І, звичайно, допомогти ближньому – принаймні зуміти зупинити кров.

Цікавим було також були поводження зі зброєю та вправи з ножами.

Я – сама психолог за освітою. Тому я не панікую, але я реально сприймаю ситуацію: ми знаємо, з ким маємо справу. Путін, Кремль, Росія – це не адекватні особи. Говорю як спеціаліст, тому від них можна очікувати на все,

– наголосила Ольга.

Водночас додала, що частіше за все напад буває раптовим: так було на Донбасі та в Криму. А таке, коли йдуть розмови, що ось-ось буде нападе, майже не трапляється.

"Я думаю, що і тут буде раптово. Не думаю, що це буде завтра, післязавтра або найближчими днями. Але я не виключаю, що таке може бути, бо маємо справу з неадекватними особами", – припустила жінка.

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Панікувати не варто: рецепт спокою від учасниці Ольги



Ольга Лісова радить не панікувати, але для цього потрібні базові знання / Фото Марії Масюк, 24 канал

Щоправда, як порадила Ольга, сьогодні панікувати не потрібно, тому що коли людина – в паніці, в неї в голові виникає хаос і вона не може адекватно щось робити. Натомість від цього страждає її найближче оточення.

"Для того, щоб не панікувати, слід ходити на такі вишколи. Це однозначно, тому що, коли ти маєш якісь знання, воно тебе уже заспокоює та ти знаєш, як поводитися в тій чи іншій ситуації. Також слід поменше читати різних новин, тому що багато ресурсів дають неперевірену інформацію", – зауважила вона.

Також Ольга підкреслила, що не потрібно бути постійно в напрузі. Слід знати й місця, де розташовуються бомбосховища.

"Для того, щоб не панікувати, ми маємо мати базові знання, як поводитися в небезпечній ситуації", – підсумувала учасниця вишколу.