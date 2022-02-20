Участники акции прошли по центральным улицам города. Жители и гости Львова ярко показали, что они готовы бороться против любой агрессии Кремля бок о бок со всей страной. Что было на акции, читайте в материале 24 канала.

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Несмотря на ветреную погоду, люди стали собираться заранее. "Переменная облачность" из прогноза погоды дает о себе знать, потому что часть из присутствующих периодически прищуриваются и смотрят в небо. Кто-то снимает солнечные очки, когда все окутывается тенью, а кто-то стоит в них все время.

Важно! Вооруженные силы Украины готовы дать отпор врагу в любой момент, поєтому мы под надежной защитой наших военных. Международные партнеры поддерживают Украину и подготовили пакет сокрушительных экономических санкций против России. Поэтому даже если Кремль решится пойти в наступление – он получит достойный отпор.

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Ожидание акции и кофе

До начала Марша еще 30 минут, поэтому решаю пойти к МАФу, который продает кофе возле входа в парк Франко. Конечно, здесь в очереди встречаю людей, которые вскоре станут участниками акции.

Это предположение не бессодержательное, потому что двое, на вид, 20-летних парней обмотали лямки своих рюкзаков сине-желтыми лентами. Они ждут напитки и ведут оживленную беседу. Несмотря на свою тактичность, подслушиваю разговор юношей и убеждаюсь, что они все-таки пришли на Марш.

"Надеюсь не будет каких-либо политических флагов. – говорит один из парней, – Потому что "...название партии…" в Киеве этим портит такие события". Бариста говорит, что готовы их американо с молоком, и они их забирают. Впоследствии один из них отвечает товарищу: "Знаю, это бесит. Их репутация… Но у нас такое не часто бывает. Не знаю чего, но Львов такие штуки не терпит".

Люди ждут начала Марша единства / Фото 24 канала

"Не трогайте меня"

Замечаю мужчину в синей куртке с интересным флагом. На желтом полотне изображен казак с музыкальным инструментом и надпись "Не трогайте меня".

Этого мужчину зовут Андрей. Он говорит, что держит в руках аллюзию на "гадсденовский флаг", который использовали в США во время освободительной войны. "Однако в оригинальном варианте, – объясняет мужчина, – там была изображена гремучая змея".

Андрей со флагштоком и изображение гадсденовского флага / Фото 24 канала и Википедии

Также он рассказал, почему сюда решил прийти. Мол, нужно продемонстрировать, что львовяне не расслаблены, хотя и живут далеко от России.

На картах, которые сейчас фигурируют в интернете, Львов показывают якобы зоной безопасности. Нам нужно показать, что мы здесь не можем просто сидеть "плевать в потолок". Нас тоже касается ситуация в стране,

– говорит Андрей.

Позади две девушки развернули плакат с надписью "Пора выбирать: сдаваться или объединяться". Это сразу привлекает внимание женщины, которая пришла сюда с маленьким сыном. Поэтому она просит девушек сфотографироваться с ней.

Когда появляется девушка с громкоговорителем, раздаются первые сегодняшние лозунги. Сначала "Слава Украине", а впоследствии и "Украина превыше всего". Понемногу увеличивается количество флагштоков с флагами крымских татар.

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Правоохранители были готовы ко всему

Возвращаюсь к памятнику Франко и вижу слева от него группу полицейских. Несколько десятков патрульных и сотрудников полиции диалога общаются между собой. Некоторые из них еще надевают бронежилеты.

Также по периметру площади под памятником Франко стоит несколько автомобилей полиции. Правоохранители возле них улыбаются. Однако этого нельзя сказать о тех, которые уже стоят между людьми. Ведь все они в защитных масках.

Обратите внимание! Недавно полицию всей страны перевели на усиленный вариант несения службы. Поэтому, вероятно, охрана участников Марша и правопорядка сегодня была усилена.

Правоохранители на Марше единства во Львове / Фото 24 канала

Большой флаг и формирование колонны

Особенно атмосфера меняется уже в 14 часов, когда разворачивают два огромных желто-голубых флага. Тот, который больше, держат несколько десятков человек, а под холстом начинают бегать радостные дети.

Многие люди также обернулись флагами Украины. Есть те, кто использовал для этого красно-черный холст освободительной борьбы. Колонна начинает формироваться и перед ней разворачивают главный баннер Марша.

Начало движения колонны Марша единства / Фото 24 канала

Перекрыли часть улиц

Правоохранители становятся вдоль колонны, а между участниками марша рассеиваются полицейские диалога. В рацию правоохранителя, который стоит позади меня раздаются слова, с которых все начинается: "152-ая, связь, 152-я. Дорошенко перекрыта. Коперника перекрывается. Готовы". Один из организаторов акции рассказывает в громкоговоритель, каким будет маршрут, а затем колонна отправляется.

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Перед частью людей, которые несут самый большой флаг, идет женщина с баннером "Россия агрессор". Следует отметить, что не забыли и о диктаторе этой страны. Толпа периодически начинает скандировать "Путин террорист". Однако в большинстве своем все же выкрикивают "Одна! Единая! Соборная Украина!".

Колонна двигается в сторону улицы Дорошенко: смотрите видео

А вот сзади уже можно встретить и представителей другой страны. Группу белорусов прежде всего можно узнать по нескольким бело-красно-белым флагам, которые они подняли. Однако также они отличаются тем, что в руках держат баннер "Жыве Беларусь!"

Белорусы на Марше единства во Львове / Фото 24 канала

Возраст участников очень разный

Решаю оценить возраст людей и понимаю, что это практически невозможно. Хотя и преимущественно заметны молодые люди от 25 до 35 лет, есть и много других.

В частности, несколько человек примерно 50-летнего возраста следуют с баннером "Герои не умирают". А вот студенты преимущественно в руках держат меньшие баннеры.

Люди с баннером "Герои не умирают" / Фото 24 канала

Пели гимн в центре города

Участники акции дошли до Площади Рынок и остановились. Под горсоветом Львова они спели гимн Украины. После этого замечаю, что в соцсетях Андрея Садового запускается трансляция с Марша.

Исполнение гимна на Площади Рынок: смотрите видео

Решаю найти главу города и только в этот момент понимаю, что колонна с начала марша достаточно увеличилась и растянулась. К ней присоединилось еще как минимум сотня-две людей.

Андрей Садовый на Марше единства во Львове / Фото 24 канала

Приблизительно 10 минут потратил на то, чтобы обойти акцию, и только тогда замечаю, что мэр действительно присоединился к жителям своего города. Он идет в передних рядах колонны, обернутый флагом Украины и выкрикивает лозунги со всеми. Впоследствии участники Марша рассказали, что мэр действительно присоединился в момент, когда колонна стояла под Ратушей.

Марш единства в центре Львова / Фото 24 канала

Финальная точка встретила "Маршем новой армии"

Марш единства прошел по всему городу до аллеи Героев небесной сотни. В момент прихода людей на аллее уже звучал "Марш новой армии" и другие патриотические песни. Когда колонна остановилась здесь торжественно подняли флаг под гимн.

Между людьми ходят волонтеры, которые раздают флаеры с призывом присоединяться к рядам территориальной обороны. Впоследствии выступает с речью Андрей Садовый, главы местных студенческих объединений и военнослужащая. Все завершается акапельным исполнением гимна примерно в 14:20.

Окончание львовского Марша единства / Фото 24 канала

"Показали миру кто есть кто"

Подхожу к парню, который уже идет в сторону центра города. 20-летний Влад говорит, что, по его мнению, все прошло отлично.

20-летний Влад на Марше единства / Фото 24 канала

Мне супер-понравилось, это очень поднимает дух. Я охвачен эмоциями и верю, что в этом единстве мы победим, потому что нам есть за что воевать!

– сказал Влад.

Также он добавил, что считает такое мероприятие во Львове крайне необходимым. Мол, сейчас к городу приковано внимание не только украинских, но и иностранных СМИ. Поэтому мы должны показать миру "кто есть кто".

После этого на Площади Рынок и других частях центра города можно встретить людей с флагами Украины. Следует отметить, что национальная символика всегда только придает атмосферности старым улочкам Львова.

Участники Марша единства на Площади рынок / Фото 24 канала