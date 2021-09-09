У Львові збільшили кількість трамваїв і тролейбусів

У Львові через початок навчального року зріс пасажиропотік. Тож в ЛКП "Львівелектротранс" оновили розклади руху та випуск рухомого складу на усіх трамвайних та тролейбусних маршрутах.

Загалом у місті наразі курсують 60 тролейбусів. Трамваїв є дещо більше – 75.

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У Львові побільшало трамваїв та тролейбусів

Виконувач обов'язків директора ЛКП "Львівелектротранс" Володимир Ковалів розповів, що збільшення випуску трамваїв та тролейбусів ініціювали для покращення обслуговування пасажирів та комфортного доїзду загалом.

Від початку вересня на тролейбусних маршрутах курсують 60 одиниць, а на трамвайних – 75 одиниць. Також передислоковуємо усі трамвайні вагони із трамвайного депо на Городоцькій у реконструйоване депо на вулиці Промисловій,

– зазначив посадовець.

Відтак з 12 вересня трамваї виїжджатимуть на маршрути з депо на вулиці Промисловій.

Як тепер курсують трамваї та тролейбуси

Згідно з даними служби логістики та організації руху Львівелектротрансу, у Львові збільшили кількість вагонів на трамвайних маршрутах №1, 2, 3, 4, 6, 8, 9:

маршрут № 1 – 7 одиниць (інтервал 10 – 11 хвилин);

маршрут № 2 – 12 одиниць (інтервал 5 – 6 хвилин);

маршрут № 3 – 12 одиниць (інтервал 4 – 5 хвилин);

маршрут № 4 – 11 одиниць (інтервал 9 – 10 хвилин);

маршрут № 6 – 10 одиниць (інтервал 7 хвилин);

маршрут № 8 – 15 одиниць (інтервал 4 хвилини);

маршрут № 9 – 8 одиниць (інтервал 10 хвилин).

На тролейбусних маршрутах № 22, 23, 24, 25, 31, 32, 33 також збільшили кількість машин:

маршрут № 22 – 20 одиниць (інтервал 6 – 7 хвилин);

маршрут № 23 – 6 одиниць (інтервал 14 хвилин);

маршрут № 24 – 7 одиниць (інтервал 10 хвилин);

маршрут № 25 – 7 одиниць (інтервал 8 хвилин);

маршрут № 31 – 2 одиниць (інтервал 40 хвилин);

маршрут № 32 – 6 одиниць (інтервал 10 хвилин);

маршрут № 33 – 12 одиниць (інтервал 4 – 5 хвилин).